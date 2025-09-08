Más allá del ring: los boxeadores que nos han sorprendido en Exatlón México

Exatlón México se ha convertido en un escaparate para atletas de élite en todas las disciplinas; entre ellos, varios boxeadores profesionales han demostrado que su talento va más allá del cuadrilátero. Algunos de estos pugilistas que llegaron con títulos mundiales o medallas olímpicas, también pueden agregar a sus éxitos que conquistaron a la audiencia por su entrega y personalidad dentro de la competencia más demandante de la televisión mexicana.

¿Qué boxeadores profesionales han participado en Exatlón México?

Uno de los más emblemáticos es Jorge “El Travieso” Arce, quien formó parte del equipo de Famosos en la primera temporada (2017–2018). Originario de Los Mochis, Sinaloa, el excampeón mundial en cinco divisiones diferentes llevó su carácter explosivo a las playas del reality. Aunque fue el séptimo eliminado, dejó una fuerte impresión por su carisma y entrega, fiel a su estilo dentro del ring.

En esa misma temporada, también participó Arely “La Ametralladora” Muciño, una de las boxeadoras mexicanas más destacadas a nivel internacional. La regiomontana, campeona mundial de peso mosca, se integró al equipo rojo, pero su paso fue breve: fue la segunda eliminada. A pesar de ello, su presencia marcó un precedente al ser una de las primeras mujeres pugilistas en asumir el reto de Exatlón.

Otra figura destacada fue Misael “El Chino” Rodríguez, medallista olímpico en Río 2016, quien debutó en la segunda temporada. Posteriormente, regresó como refuerzo del equipo Titanes en Titanes vs. Héroes (2020–2021). El chihuahuense, con una carrera profesional invicta y un historial impecable en competencias internacionales, abandonó el programa por una lesión en el hombro. Su nivel físico lo convirtió en uno de los participantes más respetados, aunque no alcanzó las rondas finales.

¿Qué boxeadores han aparecido en temporadas más recientes?

En la sexta temporada (2022–2023), la jalisciense Verónica Aldrete fue parte del equipo azul. Con cinco años de experiencia en boxeo, su historia de superación inspiró a muchos. Su participación terminó como tercera eliminada, pero dejó una huella por su autenticidad y fuerza emocional.

Ya en la edición 2024–2025, Carolina “Caro” Tripp ingresó como refuerzo del equipo de Contendientes. Aunque su trayectoria principal es en el heptatlón, tiene formación boxística desde hace cinco años y se ha preparado para debutar como profesional. Su versatilidad la convirtió en una de las competidoras más completas de la temporada.

Dentro de Exatlón México, los pugilistas aportaron más que fuerza física. Cada uno, desde su trinchera, transmitió valores como el esfuerzo, la resiliencia y la pasión por representar a México. Si bien no todos llegaron a las finales, su legado en este reality show vive en cada golpe que dieron por seguir compitiendo, incluso lejos del ring.