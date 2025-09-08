Exatlón México: qué pasó con Yusef Farah y dónde está el “León Libanés” del equipo azul

Durante varias temporadas, Yusef Farah, el “León Libanés” fue uno de los rostros más queridos y admirados de Exatlón México. Su desempeño atlético, sus discursos de motivación y su carácter fuerte lo convirtieron en una figura emblemática del equipo azul. Su ausencia en las últimas ediciones ha despertado dudas entre los seguidores del programa, quienes se preguntan cuál fue su destino después de tantas participaciones exitosas con el equipo azul.

¿Dónde está Yusef Farah ahora?

Actualmente, Yusef Farah se mantiene enfocado en su faceta como conferencista, creador de contenido y asesor personal, de acuerdo con la información que él mismo comparte en sus redes sociales. A través de plataformas como Instagram, Tiktok y Facebook, promueve el desarrollo personal y el manejo del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), condición que dice vivir y que ha convertido en motor de sus proyectos, en busca de una mejor comprensión para quienes viven con este trastorno.

Mediante programas de mentoría, ofrece apoyo emocional y herramientas para fortalecer la voluntad y alcanzar metas personales. Su lema, “terquedad con propósito”, define su filosofía de vida y lo que transmite en sus conferencias. Además, continúa explorando su interés en temas como la espiritualidad, la motivación y la autoconciencia.

¿Quién es el “León Libanés”?

Nacido el 7 de enero de 1992 en Guadalajara, Jalisco, Yusef Farah Chalita es judoka profesional, jugador de rugby, biólogo por la Universidad de Guadalajara y conferencista motivacional. También es conocido como el “León Libanés”, apodo que refleja su fuerza física y su espíritu combativo dentro del reality. Se coronó campeón nacional de judo en múltiples ocasiones y tiene una carrera deportiva destacada a nivel nacional. Más allá del deporte, se encuentra desarrollándose en el mundo del emprendimiento digital, el desarrollo humano y la promoción del respeto y la igualdad, valores que asegura haber aprendido desde casa.

¿Cuántas veces participó Yusef Farah en Exatlón México?

Yusef debutó en la segunda temporada del reality en 2018, cuando se integró al equipo azul y destacó por su fortaleza física y mental. Su desempeño lo llevó a ser convocado nuevamente para las ediciones Titanes vs. Héroes (2020) y Guardianes vs. Conquistadores (2021), en donde regresó con más madurez deportiva. Además, tuvo intervenciones como refuerzo, con lo que sume un total de cinco participaciones en el programa, todas con los equipos azules.

Su carisma, su disciplina y su capacidad para motivar a sus compañeros lo convirtieron en una figura recurrente del reality. Sin embargo, su salida definitiva del programa no estuvo ligada a una eliminación directa, sino a una decisión personal de emprender otros caminos más allá de la competencia. Aunque ya no esté en competencia, el “León Libanés” sigue rugiendo, ahora en un terreno más íntimo pero igual de desafiante: el crecimiento personal.