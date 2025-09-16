Pareja es captada teniendo intimidad en un recinto prehispánico: VIDEO

Vaya situación en la que se vieron envueltos estos personajes. De manera totalmente impensada esta mujer se encontró en una situación embarazosa y para exhibirlos públicamente grabó a la pareja mientras tenían intimidad en lo que se presume como un recinto prehispánico. Aunque hay muchas dudas alrededor del video, ya se popularizó bastante entre los usuarios que aseguran que esto sucedió en México.

¡Ya habló! Horacio Pancheri al fin habló con la prensa sobre su video íntimo que se filtró por la red. [VIDEO] ¡No le afecta la situación! ¡Checa lo que nos dijo!

Te puede interesar - ¿Imelda Tuñón abrió su canal de contenido exclusivo?

Te puede interesar - ¿Alfredo Adame sí abrió su canal de contenido íntimo?

¿Dónde grabaron a esta pareja dándose amor al aire libre?

Esa es la pregunta del millón y hasta el momento ningún usuario ha logrado descifrar en donde es el evento inmortalizado por una señora que a lo lejos regaña a la pareja de enamorados. Sin embargo, esta situación ha dividido opiniones en redes sociales. La pieza videográfica que presume ocurrida en México ya tuvo muchas reacciones a considerar.

Muchas personas tomaron el video como una anécdota divertida, pues decidieron jugar con el sentido del humor típico de las redes sociales. Sin embargo, la crítica también se hizo presente al momento de cuestionar el tener relaciones íntimas en un espacio público, aunque parece que es un lugar bastante recóndito de una zona arqueológica.

¿Quién es la señora que grabó a la pareja teniendo relaciones íntimas?

La usuaria tampoco se identifica, pero se escucha cómo le grita a la pareja para regañarlos por lo que estaban haciendo. Aunque existía una distancia considerable, la mujer insistió para evitar que este par de personas siguieran con las acciones realizadas. Se refiere a ellos como jóvenes que habían visitado ese sitio para desgraciar sus vidas, según los gritos de la mujer, que por alguna razón decidió grabarlos.

Al momento se sigue en la búsqueda del sitio donde esto ocurrió y de si es una zona arqueológica protegida. Y es que alrededor (donde también estaría la que graba) se observan casas como si se tratara de una colonia o un espacio sin ningún tipo de cuidado especial, como lo sería una zona turística protegida.