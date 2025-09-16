Valentina Gilabert confiesa que tiene miedo de volver a ser atacada por Marianne Gonzaga

A unos días de que sus redes sociales se llenaran de comentarios de odio a partir de un video publicado por Marianne Gonzaga, Valentina Gilabert ha desactivado los comentarios en su cuenta de TikTok y publicó un video donde confiesa que tiene miedo de volver a ser atacada por la influencer.

En su video publicado la semana pasada, Marianne Gonzaga relata cómo fueron para ella los días y semanas previos a la agresión que cometió en contra de Gilabert. Con supuestas capturas de conversaciones entre ellas, asegura que la modelo le escribía constantemente durante su embarazo y que José Said Becerril le fue infiel con ella.

¿Aintzane “N” fue la autora intelectual del ataque a Valentina? Esto dijo la víctima [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Valentina Gilabert y su abogado, hablaron sobre Aintzane “N”, quien es señalada como autora intelectual del ataque a la modelo.

Valentina Gilabert admite que tiene miedo de otro ataque de Marianne Gonzaga

En su cuenta de TikTok, la modelo publicó algunos clips de ella cuando todavía estaba en el hospital, tras recibir 16 puñaladas de Marianne Gonzaga en febrero pasado. En particular, Valentina mostró cómo fue volver a caminar.

“¡Después de 10 días inmovilizada finalmente pude caminar! Me costó muchísimo porque perdí la mayoría de mi masa muscular”, escribió para acompañar los clips. Compartió los nombres e imágenes de algunos doctores y enfermeras que la trataron, agradeciéndoles por los días en que estuvieron con ella.

Me mareaba mucho, mis pulmones no aguantaban el esfuerzo. Empecé con 2 vueltas al pasillo. El último día di 20 vueltas. Y ya podía caminar con un solo acompañante. En un inicio eran 5.

En la descripción del video habló sobre el odio que ha recibido desde hace varios días. “Efectivamente soy una víctima, a pesar de lo que se pueda llegar a decir”, escribió. También enfatizó que estuvo cerca de perder la vida por la agresión en su contra y que no fue la única persona afectada a partir de ese delito.

“Hoy en día sigo con miedo de volver a ser agredida por mi victimaria, que incita el odio hacia mí. Que no se muestra arrepentida. Que sigue buscando la forma de lastimarme a como dé lugar”, continuó en su texto.

@valentina.gilabert No puedo decir nada más que efectivamente soy una victima a pesar de lo que se pueda llegar a decir, casi pierdo la vida por el ataque y no he sido la única persona herida por ella. Hoy en día sigo con miedo de volver a ser agredida por mi victimaria que incita al odio hacia mi. Que no se muestra arrepentida. Que sigue buscando la forma de lastimarme a como dé lugar. Le agradezco a Dios por estar aquí. Y muchísimas otras personas que igual estuvieron, Kari, Miguel, mis otros cirujanos, Dr. Walyd y Dr. yusef. Gracias. ♬ son original - Pearlfection

Tras la publicación de su propio video, Marianne Gonzaga compartió algunos de los comentarios de quienes la apoyan en sus historias de Instagram y anunció el próximo inicio de su primer podcast. También compartió un comentario al que supuestamente Valentina le había dado ‘like’, y dijo que “ser víctima no hace a alguien buena persona”.