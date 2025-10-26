Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Ambos equipos lo dan todo antes del Duelo de Eliminación

La última Supervivencia de la semana se vivió con máxima intensidad. Tanto el Equipo Rojo como el Equipo Azul entregaron su mayor esfuerzo para mantenerse a salvo del temido Duelo de Eliminación. Cada punto fue peleado con garra, estrategia y determinación, dejando claro que nadie quiere ceder terreno a estas alturas de la competencia.