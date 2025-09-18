Triste muerte de un querido músico en ascenso: lo despiden con un icónico, pero desgarrador mensaje

La repentina muerte de Claudio Medina, un querido músico originario de Chile, más conocido como DJ Who, deja un vacío enorme en la música chilena y conmueve a colegas y seguidores. Aquí te presentamos todos los detalles y lo que se sabe hasta el momento acerca de su triste partida.

¿Quién era DJ Who y por qué marcó una generación?

Claudio Medina, conocido en la escena artística como DJ Who, se abrió camino en la música a principios de los años 2000. Su historia comenzó creando beats en pequeños estudios, siempre con la inquietud de llevar nuevos sonidos al hip hop chileno.

Poco a poco, esa pasión lo fue conectando con nombres que hoy son parte de la memoria colectiva: Anita Tijoux, Los Tetas, Makiza, Quique Neira, Dante Spinetta, Tiro de Gracia, Lucho Gatica y Pedro Foncea, entre otros.

Instagram/DJWhoMusic Inesperada muerte de un querido músico sacude Chile: fallece DJ Who

No era un productor cualquiera: su oído fino y su talento para fusionar estilos lo convirtieron en un referente de respeto. Los artistas confiaban en su trabajo porque entendía la música desde la raíz y sabía cómo darle frescura a cada colaboración.

Los escenarios que llevaron el nombre de DJ Who a lo más alto

DJ Who no se quedó solo en las cabinas de grabación. Su música lo llevó a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del continente. Lollapalooza Chile lo recibió con un público entregado, al igual que Creamfields y un recordado festival en Chicago, donde su propuesta brilló con fuerza.

Para muchos, esas apariciones fueron la confirmación de que su talento trascendía fronteras. En cada presentación, transmitía la misma energía que lo caracterizaba fuera del escenario: cercana, intensa y auténtica.

El desgarrador mensaje que confirmó el fallecimiento de DJ Who

La noticia sorprendió a todos. Fue la productora y medio especializado Techmotion quien confirmó su partida con un comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales:

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como DJ Who, quien tuvo una destacada trayectoria en la escena nacional y colaboró con importantes artistas del medio, además de presentarse en escenarios nacionales e internacionales”.

Instagram/Techmotionchile Techmoticion Chile reportó la muerte del querido músico chileno DJ Who

Desde ese momento, músicos, colegas y seguidores comenzaron a llenar las plataformas digitales con mensajes de cariño y agradecimiento. Algunos recordaron anécdotas en conciertos, otros destacaron su humildad y muchos más coincidieron en algo: DJ Who deja un legado imborrable.

El legado de DJ Who en la música chilena

Hablar de DJ Who es hablar de constancia, talento y amor por la música. Su repentina partida deja un profundo vacío, pero también la certeza de que sus beats y producciones seguirán inspirando a quienes vienen detrás.

Hoy la escena lo despide con tristeza, pero también con gratitud por todo lo que aportó en más de dos décadas de trayectoria. El nombre de DJ Who quedará grabado en la memoria de la música electrónica como uno de esos talentos que buscaban trascender más allá del tiempo