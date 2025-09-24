El día que una ganadora de La Academia no pudo cobrar su premio porque le faltó este trámite

Hace más de dos años, Cesia Sáenz ganó el primer lugar del reality La Academia en su edición 2022 y se le prometió un premio de aproximadamente un millón de pesos (o el equivalente a 55,000 USD), pero la ganadora, hasta el momento, dice que aún no lo ha podido cobrar oficialmente.

¿Por qué Cesia Sáenz, ganadora de La Academia, no ha podido cobrar su premio?

En recientes declaraciones, la artista musical explicó al periodista Eden Dorantes que la razón principal es que no ha logrado obtener todos los documentos y permisos que se le exigen, lo cual le impide recibir ese pago que considera legítimamente suyo.

En la charla reveló que el proceso se estanca por trámites migratorios y legales. Al menos hasta noviembre de 2024, que ocurrió la revelación:

“No lo he podido cobrar todavía. Esto debido a unos papeles que tengo que sacar. Son circunstancias complicadas, pero ya las estamos solucionando”, comentó, añadiendo que los permisos de trabajo y documentos mexicanos han sido obstáculos para concretar el pago. También manifestó con firmeza: “Ese dinero es mío… necesito permiso de trabajo y pues no me dieron trabajo”.

Instagram/cesiasaenzoficial Cesia Sáenz es la ganadora de La Academia que aún no cobra su premio

¿Qué ha hecho Cesia Sáenz desde entonces?

Aunque no ha recibido ese premio, Cesia no se ha detenido y continúa con su carrera musical. En los últimos años ha hecho lo siguiente:



Ha continuado su carrera artística y ha participado en presentaciones independientes.

y ha participado en presentaciones independientes. Se rumoraba que está en preparación para entrar al teatro musical , incluso con la obra Priscilla, reina del desierto.

, incluso con la obra Priscilla, reina del desierto. Reconoce que su el haber ganado La Academia todavía no se ha traducido en oportunidades de trabajo que le permitan solventar sus gastos mientras espera cobrar el premio.

La historia de Cesia Sáenz evidencia cómo, incluso tras ganar un reality televisivo con gran exposición, no siempre se cumplen los compromisos financieros prometidos de forma rápida.

El hecho de que le falten documentos legales, permisos y trámites para poder cobrar su premio agrava una situación ya de por sí frustrante para quien logró el triunfo frente a millones de espectadores.