Muy exclusivo: cómo era realmente por dentro el salón de Micky Hair, estilista asesinado en Polanco

El salón de belleza de Micky Hair, ubicado en una zona de alta gama de Polanco, no solo era un espacio para cambiar de look. Para muchas de sus clientas —incluidas celebridades como Ángela Aguilar y Priscila Escoto— ese lugar representaba una especie de santuario de transformación personal. Y no era para menos: el concepto, la ambientación y la atención estaban diseñados al detalle para hacerlas sentir únicas.

El salón, situado sobre Masaryk, tenía una vibra minimalista y lujosa. El aroma a madera y flor blanca te recibía desde la entrada. Las paredes en tonos neutros contrastaban con los espejos de cuerpo entero y la luz cálida que caía como de boutique parisina.

Cada estación de estilismo tenía su propio kit personalizado, y las sillas ergonómicas estaban dispuestas con generoso espacio entre sí para garantizar la privacidad.

Según clientas frecuentes entrevistadas en redes, Micky diseñó su salón como una “experiencia de amor propio”: había servicio de café y matcha latte, playlists seleccionadas por él mismo y hasta un rincón de souvenirs con productos capilares premium.

La limpieza era obsesiva y la iluminación perfecta, pensada incluso para grabar contenido. Priscila Escoto declaró en uno de sus videos: “Cuando entrabas ahí, sabías que ibas a salir otra”.

¿Cuánto costaba una cita con Micky Hair?

No cualquiera podía entrar sin previa cita. Aunque su Instagram estaba lleno de reels, el acceso era selectivo. Entre sus clientas destacaban influencers, socialités y artistas que confiaban en él.

Una sesión completa de extensiones, según reveló una clienta anónima en TikTok, podía costar entre 80 y 100 mil pesos, dependiendo del largo y tipo de cabello. Todo incluía cabello natural europeo, técnica invisible, retoque, mantenimiento y seguimiento personalizado.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el salón también funcionaba como un punto de encuentro para celebridades cuando Micky venía desde Guadalajara a atenderlas. Los primeros 15 días del mes operaba allá, y del 16 al 30 se instalaba en CDMX, lo que generaba aún más expectativa entre sus clientas capitalinas.

¿Qué pasará con el salón tras el asesinato de Micky Hair?

Tras su trágica muerte, ocurrida la noche del 29 de septiembre de 2025, el futuro del salón es incierto. Las puertas del local permanecen cerradas, mientras sus seguidores y amigas han convertido sus redes en un altar virtual.

Aunque se rumora que algunos miembros de su equipo podrían continuar con el proyecto, hasta el momento, no hay ningún anuncio oficial.