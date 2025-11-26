Revelan como es la relación entre Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera, los ex de Gabriela Michel

El pasado lunes se confirmó la muerte de la famosa locutora y actriz de doblaje Gabriela Michel a sus 65 años de edad. Desde entonces las muestras de dolores se han multiplicado en las redes sociales, pero también las miradas hacia quienes fueron sus parejas, Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera.

Gabriela Michel estuvo en pareja con el actor Eugenio Derbez y tuvo una hija, Aislinn Derbez, pero luego se casó con el locutor Jorge Alberto Aguilera y trajeron al mundo a dos hijas, Chiara Aguilera y Michelle Aguilera. Por lo tanto, saber cómo es la relación que existe entre ambos se ha vuelto una intriga.

¿De qué murió Gabriela Michel?

La triste noticia sobre la muerte de Gabriela Michel fue confirmada a través de un comunicado difundido por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI). Desde ese momento, se dispararon diferentes rumores sobre las causas del deceso de la locutora.

Uno de los trascendidos que más peso adquirió fue que Gabriela Michel había muerto a causa de un accidente doméstico, pero fue Aislinn Derbez la que confirmó que su madre sufrió un infarto. De esta manera, los rumores fueron callados y ahora solo hay mensajes de despedida para la actriz.

¿Cómo se llevan Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera?

En torno a la intriga sobre cómo es la relación entre Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera, fue el locutor quien dio precisiones en una entrevista cedida a la periodista Matilde Obregón. En este marco señaló que su relación “es de mucho respeto”.

“Cuando nos vemos nos saludamos y con cariño”, remarcó Jorge Alberto Aguilera. El locutor aclaró que con Eugenio Derbez no son mejores amigos “pero compañeros de trabajo sí lo hemos sido”. Por lo tanto, el ex marido de Gabriela Michel dejó en claro que mantiene un trato cordial cada vez que se encuentran.