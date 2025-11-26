Productora lanza impactante mensaje sobre Adela Noriega tras su desaparición de la televisión

Adela Noriega durante algunos años fue una importante actriz dentro de las telenovelas mexicanas, quien tuvo muchas participaciones, labrando su nombre en el mundo de la farándula. Pero desapareció de la televisión, y ahora se desconoce qué ha sido de ella en los últimos años.

Ante los hechos, una importante productora mexicana habló al respecto, compartiendo con el público cómo fue para ella trabajar junto a Noriega, dejando un contundente mensaje sobre los hechos. Conoce todo el chisme con nosotros.

¿Quién es Carla Estrada?

Carla Estrada en el mundo de la tele mexicana es muy conocida, ya que se ha encargado de la producción de importantes proyectos, en especial en todo lo relacionado con las telenovelas. Fue en una entrevista en el canal de “Perversiones de un café” de YouTube, donde la importante personalidad habló de Adela Noriega antes de su desaparición en la televisión.

La productora mexicana detalló que durante el tiempo en el que pudo trabajar con la actriz, para ella era todo un misterio, debido a que era muy callada, dejando en claro que no tenía convivencia con sus demás compañeros, situación que pasaba en otras producciones.

Por otro lado, Carla Estrada explicó que era muy educada con los demás, y aunque llegaba tarde a los llamados, una vez que se empezaba a grabar, ella no fallaba en ninguna de sus líneas, por lo que hacía su trabajo perfectamente. Además, detalla que Adela tenía una dieta muy peculiar y específica.

¿Qué le pasó a Adela Noriega?

Se sabe que Adela Noriega estuvo activa de 1984 hasta el 2008, pero repentinamente desapareció de la televisión, haciendo que su paradero fuera todo un misterio para el mundo de la farándula.

En estos últimos años se han generado todo tipo de chismes sobre ella; uno de los más sonadas fue su supuesta muerte por el cáncer, noticia que fue desmentida por su hermana, detallando que sí estuvo delicada de salud, pero ahora se encuentra en perfectas condiciones.

Por otra parte, Shanik Berman explicó dentro de un reality que la actriz ya dejó de participar en la televisión debido a que ya no se le otorgaban papeles principales dentro de las telenovelas, pero es un rumor que todavía no ha sido confirmado.