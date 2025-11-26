Muere icónica diseñadora de moda que vistió a Lady Gaga y a Lady Di

Iniciamos el miércoles 26 de noviembre con el anuncio de un fallecimiento que puso al mundo de la moda de luto. Murió Pam Hogg, emblemática diseñadora escocesa que lo mismo vistió a celebridades y supermodelos que a princesas. Se cree que tenía poco más de 60 años, pero ella nunca quiso revelar su edad exacta.

Muere Pam Hogg, diseñadora escocesa que vistió a Lady Gaga, Beyoncé y Lady Di

Su familia hizo el anuncio oficial de la muerte. Aseguraron que "se fue en paz y rodeada de sus seres queridos". No especificaron la causa del fallecimiento pero sí que estuvo hospitalizada por días. "Su espíritu creativo y su obra tocaron las vidas de muchas personas de todas las edades", añadieron en el comunicado.

Entre las celebridades que vistió se encuentran Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Kate Moss y la princesa Eugenia de Reino Unido; incluso Lady Di llegó a usar uno de sus vestidos. Su estilo atrajo a artistas tan distintas como Björk y Shakira.

La cantante Shirley Manson, vocalista de la banda Garbage, era una de sus amigas más cercanas y ya publicó un mensaje en Instagram lamentando su pérdida. La llamó "nuestra aclamada reina escocesa de la moda" y "una joya de ser humano".

Pam Hogg nació en la localidad escocesa de Paisley y estudió en la Escuela de Arte de Glasgow. Su trabajo comenzó a llamar la atención en los años 80, caracterizado por el uso de látex, malla y siluetas muy definidas, como describe el periódico Daily Mail.

Tenía un espíritu punk, no solo por algunos elementos en sus diseños sino porque se rehusaba a publicitar su marca de manera tradicional e incluso después de volverse muy famosa realizaba trabajos a mano en su propio estudio.