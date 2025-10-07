Yuya compartió una foto con su hijo Mar que impactó a todos por un detalle muy peculiar

La creadora de contenido Mariand Castrejón Castañeda, más conocida como Yuya, volvió a generar revuelo en redes sociales tras publicar una foto de su hijo, Mar, que dejó ver un detalle peculiar: el pequeño ya ha crecido más de lo que muchos esperaban y claramente ha dejado atrás la etapa de bebé.

¿Qué se ve en la publicación de Yuya con su hijo, Mar?

En una de sus historias de Instagram, Yuya compartió un momento íntimo con su hijo, Mar. Aunque no se muestra todo el rostro del niño (algo que la influencer ha cuidado por cuestión de privacidad), el ángulo revela que su rostro y figura tienen una estatura y proporción mucho más definidas.

A pesar de ser una imagen sencilla, el encuadre permite notar cuánto ha crecido el pequeño, lo que inevitablemente hace pensar que ha dejado atrás la etapa de bebé.

Instagram/yuyacast Yuya y su hijo Mar en su foto más reciente

Mar ya no es un bebé: cómo ha sido la evolución del pequeño hijo de Yuya

Yuya y su novio, el cantante Siddhartha, le dieron la bienvenida a Mar el 29 de septiembre de 2021. Desde su nacimiento, la pareja ha sido bastante cuidadosa con la exposición mediática del hijo; en sus redes han compartido momentos tiernos, pero siempre cuidando la privacidad del menor.

Aunque no se muestra completamente su rostro en muchas publicaciones, en varias ocasiones Yuya ha dejado entrever partes del cuerpo (manos, perfil, brazos) conforme Mar crece, lo que ha permitido ver su desarrollo gradual sin romper la decisión de conservar su privacidad.

Con esta nueva publicación, muchos seguidores consideran que ya no estamos frente a un bebé frágil, sino ante un niño con personalidad visual propia.

¿Por qué Yuya no suele mostrar la cara de su hijo Mar en redes?

La influencer ha justificado su decisión de mantener parcial la identidad de su hijo en redes con argumentos de protección y consentimiento. Yuya ha dicho que desea que Mar, en el futuro, decida por sí mismo cuándo y cómo compartir su imagen.

En entrevista con Elle, ha señalado que la maternidad es para ella una etapa sagrada, que merece respeto y límites, especialmente cuando se trata de exponer a un menor cuyas decisiones aún no puede expresar.