¿Qué fue de Marco Chacón? El esposo de Maribel Guardia que fue hospitalizado

Durante algún tiempo el nombre de Marco Chacón fue muy sonado en el mundo de la farándula, puesto que fue un abogado que se casó con la reconocida presentadora de televisión Maribel Guardia, provocando mucho impacto entre el público al ver el nacimiento del nuevo romance.

Sin embargo, durante algún tiempo no se supo mucho sobre el esposo de la actriz. Después de una larga espera, la información salió a la luz, aclarando el momento en el que fue hospitalizado. Información que seguramente te sorprenderá.

¿Qué se sabe sobre Marco Chacón?

En un evento de prensa, se presentó Marco Chacón, quien detalló que tuvo que ser hospitalizado por 5 días en agosto del 2023. Aunque no detalló la razón de su visita al médico, es un comentario que provocó varios rumores.

Recalcó a los medios de comunicación durante la rueda de prensa que los hechos de su visita al hospital pueden ser corroborados, puesto que dichos detalles están en el expediente médico. Siendo una aclaración clave para poder aclarar todos los rumores que salieron sobre su estado actual de salud.

Una de las controversias más conocidas, es la de la periodista Elisa Beristain, quien explica la versión de un supuesto envenenamiento, provocando que fuera hospitalizado, pero al final se trata de algo que no ha sido confirmado por nadie. El esposo de Maribel Guardia, solamente comentó que se trató de una situación muy penosa, de la que no prefería hablar, ya que en su casa fue muy difícil poder sobrellevarlo.

¿Quién es Marco Chacón?

Antes de ser el esposo de Maribel Guardia desde el 2010, Marco Chacón no era tan conocido en la farándula. Dentro de su historia se sabe que es un abogado que se ha especializado en el mundo de la propiedad interactuando y del entretenimiento.

Por otra parte, el romance entre el abogado y la hermosa actriz, inició desde 1998, después de que ambos trabajaran en el tema profesional. Su noviazgo ha sido atacado por supuestos rumores de infidelidad, pero no ha sido suficiente para romper su relación.