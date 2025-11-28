Actor dice estar listo para morir y ya dejó su testamento

El reconocido actor mexicano Luis de Alba ha sorprendido a sus seguidores al realizar una confesión sobre su estado de salud y su preparación para la muerte. El humorista reveló que ya dejó listo su testamento.

No se trata de la primera vez que un famoso se refiere a la última etapa de su vida. La exposición pública que tienen los “obliga” a compartir con sus seguidores todos los pormenores de sus vidas y es por eso que los temas de salud o decisiones personales pocas veces escapan al conocimiento público.

¿Luis de Alba ya dejó su testamento?

Luis de Alba tiene 80 años de edad y una gran trayectoria como actor. Su nombre ha tomado nuevamente relevancia en las últimas horas luego de ceder una entrevista a TVNotas en donde se refiere a su salud y preparación para la muerte. El actor ya dejó su testamento pero hizo hincapié en la herencia para su familia.

“La mejor herencia que les puedo dejar, la que les he dejado, es que estudien una carrera y afortunadamente todos son o licenciados o una que es chef, la otra hotelera. O sea, todos están listos para luchar y vivir muy bien, así que ya por eso no me preocupo. Dejo todo arreglado”, remarcó el actor.

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba?

Luis de Alba viene atravesando diferentes situaciones que han puesto a su salud en alerta. En 2021 sufrió algunas caídas que demandaron intervenciones quirúrgicas para colocarle prótesis, pero en 2024 tuvo que ser hospitalizado de urgencia por dificultades en su corazón.

Ahora, el actor afirma que “cada vez que pasan los años, y la cercanía a la muerte, me ha hecho valorar más la vida”. Además, Luis de Alba añade que “está decidido que si ahorita me toca yo me voy, y si me toca mañana ya no pienso en eso. Ahorita pienso que voy a estar esta noche haciendo lo que más me gusta que es disfrutar en este plano”.

El actor mexicano dejó en claro que está preparado para morir y no necesariamente sobre un escenario. “Quiero morir en mi cama”, reveló Luis de Alba y precisó: “Cuando llegue que sea como Dios quiera, yo lo tengo que aceptar, y mis hijas y mi mujer están preparadas para eso”.