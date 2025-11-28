Así vive un famoso actor juvenil que lucha contra el cáncer

El actor James Van Der Beek se convirtió en noticia en las últimas horas porque reapareció en la escena pública nuevamente a través de un video. El famosos aparece junto a su esposa mientras celebran que “se está recuperando” del cáncer que padece.

En este marco, se conocieron detalles sobre cómo ha sido esta particular etapa en su vida y de qué manera ha podido costear los gastos de su tratamiento. James Van Der Beek tuvo su mayor pico de fama durante su juventud por lo que su reaparición ha alegrado a muchas generaciones.

¿Cómo costea su tratamiento James Van Der Beek?

James Van Der Beek decidió vender playeras inspiradas en “Varsity Blues” y subastar objetos emblemáticos de “Dawson’s Creek”. El objetivo era poder costear su tratamiento y también el de otras personas con cáncer.

En el video compartido por el propio actor aparece con una playera blanca con el número 4 y el nombre “Moxon”, símbolo de su personaje en la película protagonizada en el 1999. Y así como esta, James Van Der Beek subasta o vende varias playeras icónicas de su carrera.

¿Cómo conlleva James Van Der Beek su enfermedad?

Mientras esto sucede, el actor agradece el apoyo recibido en este emprendimiento en beneficio no solo de él, sino de muchas familias que están atravesando por una difícil situación con esta enfermedad.

"He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que la vida ha presentado recientemente, está claro que el momento es ahora”, dijo James Van Der Beek sobre los elementos subastados.

El actor cuenta con el apoyo incondicional de su esposa Kimberly y también de sus seis hijos. Juntos han logrado llevar esta situación de la mejor manera posible y, tras las cancelaciones de eventos producto de su enfermedad, James Van Der Beek no se quedó de brazos cruzados y ahora intenta ayudar a familias que atraviesan esta enfermedad.