VIDEO: Christian Nodal canta en inglés “Stand by me” y lo tunden en redes. “La cara de los músicos lo dice todo”

A lo largo de su carrera Christian Nodal ha realizado diversos covers de temas icónicos, pero desde el año pasado ha trascendido uno de ellos porque fue en inglés. Se trata de su versión de “Stand by me”. Hace unos días realizó una vez más esta interpretación aunque, como se manifestó en redes, a muchas personas no les agradó la idea ni la ejecución.

Christian Nodal canta “Stand by me”, pero le llueven críticas

Actualmente el esposo de Ángela Aguilar se encuentra de gira en Estados Unidos, donde tiene programado visitar destinos como Nueva York, Miami y Tampa. Fue en Houston donde se animó a cantar en inglés el tema “Stand by me”.

En los videos que circulan en redes sociales se le escucha mezclando inglés y español para esta canción, además de que su versión interpretada es en regional mexicano y con su característico estilo de canto. No es la primera vez que un artista canta “Stand by me” mezclando ambos idiomas; destaca, por ejemplo, la versión de Prince Royce.

En algunos de los videos que se han replicado en redes sociales, hay fuertes críticas al cantante de regional mexicano por atreverse a hacer este cover. Hay quienes critican su dominio de otro idioma: “qué feo inglés” y “que se la aprenda bien”, son algunos de los comentarios.

Otras personas se burlan de la idea que tuvo Christian Nodal, con comentarios como “la cara de los músicos lo dice todo” y “¿cómo desveo algo?”.

También hay quienes relacionaron el cover con la polémica que recientemente enfrentó Ángela Aguilar, quien lanzó su versión de “La gata bajo la lluvia” con el título “Invítame un café”. “Falta que diga que él la compuso”, es uno de los comentarios.

No obstante, también hay videos en redes sociales como TikTok donde gran parte de la respuesta es positiva, con comentarios que aplauden la dedicatoria que Nodal habría hecho con esta canción para su esposa. “Qué hermoso se ve dedicándosela a su reina”, “se nota quién lo impulsa a ser mejor” y “casi no vio al público sino a ella”, son algunas de las cosas que le escribieron.