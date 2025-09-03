Adrián Marcelo tuvo un increíble gesto al donar dinero para una boda

Adrián Marcelo se convirtió en el centro de atención debido a una inesperada generosidad. El influencer decidió donar 50 mil pesos a una pareja que necesitaba ayuda para poder celebrar su boda.

Por supuesto que este gesto tuvo repercusión inmediata y los comentarios no tardaron en llegar. En este las respuestas fueron positivas y no como en otros casos donde el creador de contenido ganó bastante popularidad por sus controversias y opiniones directas.

¿Cómo fue que Adrián Marcelo donó dinero a una pareja?

Todo comenzó cuando un usuario identificado como Armando recurrió a la plataforma X con intenciones de dirigirse directamente a Adrián Marcelo planteando una solicitud concreta, la misma decía “Adrián, coopera para mi boda con 50 mil, la hacemos”, arrobando la cuenta oficial del influencer.

Lo que se esperaba era que la petición no fuera tomada pero ocurrió todo lo contrario. Entre miles de mensajes que se recibieron, afortunadamente llegó la respuesta a las pocas horas por parte del influencer.

Sin embargo, antes de realizar la transferencia, Adrián Marcelo pidió pruebas que acreditaran que iba a ocurrir la boda. La respuesta que le envío fue “Mándame un comprobante de que te casas y tu cuenta de banco. No me mientas”.

Armando, lejos de demorar, envió imágenes que documentaban la pedida de mano a su prometida. Además, detalló que la relación comenzó el 28 de noviembre de 2015 y que la propuesta de matrimonio se realizó el 30 de julio de 2025.

Teniendo en cuenta la evidencia presentada pues Adrián Marcelo cumplió la promesa y realizó la transferencia de los 50 mil pesos solicitados. El influencer acompañó la acción con un mensaje de buenos deseos: “Que sean muy felices juntos. ¡Saludos, Armando!”, adjuntando una captura de pantalla que confirmaba la operación bancaria.

https://x.com/AdrianMarceloOf/status/1963248387504873730?t=4hYW0KXqFORYJFF-1dzHMw&s=09

Los usuarios de redes sociales se hicieron eco de lo sucedido y comenzaron a llenarlo de comentarios positivos por su gran gesto.

