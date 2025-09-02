Así fue el momento en que Alejandro Sanz recorrió Puebla y nadie lo reconoció

El cantautor español Alejandro Sanz se prepara para ofrecer este miércoles 3 de septiembre su primer concierto en México en el marco de la gira “¿Y ahora qué?”. Será en la ciudad de Puebla en donde el cantante ofrecerá sus primeros shows y por donde estuvo caminando, a plena luz del día, y sin que nadie lo reconociera.

Alejandro Sanz en entrevista con Pati Chapoy desde Miami [VIDEO] Alejandro Sanz en entrevista con Pati Chapoy desde Miami, estrena el sencillo “Palmeras en el Jardín” y confiesa que es una canción muy personal.

Alejandro Sanz ofrecerá este miércoles y jueves dos conciertos en el Auditorio GNP de Puebla, y luego, entre septiembre y octubre, desarrollará un total de 24 fechas con lo mejor de su repertorio.

¿Qué hace Alejandro Sanz en México?

Alejandro Sanz arribó a México para dar inicio a la gira “¿Y ahora qué?” que promete revolucionar a sus fanáticos. El autor de “Corazón partío” ya ha agotado localidades para muchas de las presentaciones que llevará a cabo en el país y es por eso que hay mucha expectativa entre quienes crecieron con sus canciones.

ESPECTACULOS | Antes de subir al escenario en Puebla, Alejandro Sanz se dio tiempo para pasear por la ciudad. Sorprendentemente, casi nadie notó la presencia del famoso cantante español. #AlejandroSanz #ConciertosPuebla #Cultura #Música #ESPECTACULOS pic.twitter.com/TEYedL7HO1 — Pablo Cano (@feruzx) September 2, 2025

El español tiene fechas confirmadas en León, Guadalajara, Mérida, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí, Tampico, Villahermosa, Monterrey y Torreón. Mientras, última detalles de lo que será el primer show este miércoles, siendo Puebla la ciudad elegida para el gran comienzo.

¿Nadie reconoció a Alejandro Sanz?

Mientras las horas se agotan para que Alejandro Sanz haga oír su voz en el Auditorio GNP, el artista decidió recorrer las principales calles de Puebla y lo hizo de una manera muy particular. A plena luz del día y caminando, el español se mezcló entre cientos de personas.

Alejandro Sanz se paseó por San José, el Callejón de los Sapos y el Barrio del Artista, de acuerdo con lo que se pudo observar en un video que fue publicado en su cuenta personal de Instagram. El cantautor logró disfrutar de su paseo sin inconvenientes ya que nadie lo reconoció, pasando desapercibido por completo y, ahora, sorprendiendo a quienes sueñan con abrazarlo.