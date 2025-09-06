Este es el estado de salud de Anel Noreña, luego de haber sufrido un infarto cerebral

Se vivieron momentos de mucha preocupación en la industria del espectáculo en México, debido a que la conductora de televisión Anel Noreña, debió ser hospitalizada. La mujer había sufrido un infarto cerebral por lo que su salud era el tema de hablar.

Fue en la transmisión del programa “Ventaneando”, que las conductoras, Linet Puente y Rosario Murrieta, informaron que la exesposa de “El príncipe de la canción”, José José, estaba pasando por un momento delicado de salud. Debido a esto es que no puedo presentarse a la entrevista que estaba prevista.

La información que se supo por los medios de comunicación, es que Anel Noreña, pasó unos días en observación médica debido al problema de salud que había atravesado. Sin embargo, todo parece indicar que actualmente se encuentra en casa.

¿Qué dice su José Joel sobre la salud de Anel Noreña?

El episodio de salud de Anel Noreña, ocurrió hace unos días por lo que la preocupación seguía latente ante la falta de información. Es por esto que diversos periodistas se comunicaron con el hijo de la conductora de televisión, José Joel.

Jorge Zamitiz, periodista, dio a conocer por su cuenta de X que había estado hablando con José Joel sobre el estado de salud de su madre, luego de haber sufrido un infarto cerebral. El hijo mayor de José José se tomó unos minutos para explicar el estado de salud de la colaboradora de la conductora.

Se rumora que Anel sufrió un infarto, su hijo José Joel nos lo aclara en exclusiva.

José Joel manifestó que su mamá, Anel Noreña, de 81 años se encuentra bien, aunque sí presenta algunos achaques. Además se mostró agradecido con todos los que están al pendiente de la salud de la famosa.

¿Cuál es el estado de salud de Anel Noroña?

En “Ventaneando”, las conductoras manifestaron que tuvo que pasar unos días hospitalizada debido a que había sufrido un infarto cerebral. En un matutino se informó que la conductora se encuentra en su casa y bajo observación médica. Hasta el momento no ha brindado ninguna declaración.