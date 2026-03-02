¿Ángela Aguilar se aleja de las redes? Manda fuerte mensaje a sus seguidores: “La distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido”

Ante la constante polémica que rodea su nombre, las "funas" y los comentarios que recibe en redes sociales, Ángela Aguilar elegirá su paz y "cuidar su corazón". Así lo manifestó en un poderoso mensaje que compartió en su canal de difusión para fans.

"Quiero estar más por aquí, y un poquito menos por allá. Afuera muchas veces la distorsión se vuelve espectáculo y lo íntimo termina editado para generar más ruido". Esto es lo que escribió Ángela para comenzar su mensaje.

Ángela Aguilar sugiere que podría alejarse de las redes sociales

La cantante de regional mexicano acompañó su mensaje con un video donde se le ve cuidando de sí misma: se maquilla, se prueba accesorios, disfruta estar al aire libre en una terraza, convive con sus mascotas y lee. En el video usa un vestido blanco y de fondo puso la canción "Save my soul", de Noah Rinker, que dice: "no soy perfecto ni pretendo serlo, pero me da mucho gusto que Nuestro Señor haga tiempo para mí".

Ángela Aguilar expresó su intención de cuidar su corazón y estar en paz. "Elegir espacios donde pueda compartir mis días tal como son: mi familia, mis perritos, la ropita que me ilusiona, aprender a crear un hogar, leer, pensar mucho… y también aprender a pensar menos".

La intérprete agradeció a sus fans por "mantener este rinconcito con tanto cariño", refiriéndose probablemente al canal de difusión, donde cuenta con mayor privacidad que su cuenta de Instagram o TikTok. También lo definió como "un lugar seguro y honesto".

En las últimas horas, Ángela Aguilar se volvió viral por un video grabado durante un concierto reciente que tuvo. En su presentación admitió saber que ha recibido fuertes críticas por mencionar frecuentemente a su familia como figuras que admira, y dejó claro que seguirá haciéndolo.

"Me da mucha risa porque la gente siempre dice que soy un disco rayado y que hablo mucho de mi familia, pero me vale, ¿saben? Al cabo funada ya estoy, qué importa", dijo en el video viral.

