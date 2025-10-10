¿Quién es la modelo con la que Vinicius engañó a su novia?

Los futbolistas también suelen protagonizar polémicas fuera del campo de juego y eso es lo que le ha sucedido al jugador del Real Madrid, Vinicius. El delantero le fue infiel a su novia Virginia Fonseca y la tercera en discordia es una modelo brasileña llamada Anna Silva.

La vida del futbolista Vinicius está bajo la lupa de los medios de comunicación internacionales y de los internautas que no quieren perderse un solo capítulo de esta telenovela. Es que el deportista quedó expuesto luego de que la relación que estaba iniciando con Virginia Fonseca llegara a su final y se difundieran conversaciones que el jugador había mantenido con distintas modelos.

¿Qué polémica tiene a Vinicius de protagonista?

Tras confirmarse que Vinicius y la presentadora e influencer Virginia Fonseca habían decidido seguir caminos distintos en el terreno del amor, se filtraron capturas de pantalla en donde el futbolista conversaba con modelos. Una de ellas era Anna Silva, que rompió el silencio y expuso al deportista.

“Vinicius es un maniático sexual. No puede mantener una conversación, solo charla sobre sexo”, expresó Anna Silva dejando en off side al delantero del Real Madrid. Mientras, Vinicius utilizó sus redes sociales para pedirle disculpas a quien ahora es su ex novia, pero la tormenta se mantiene sobre él.

¿Quién es Anna Silva?

El escándalo que tiene a Vinicius como protagonista ahora posa sus miradas sobre Anna Silva, la modelo que reveló que el futbolista le escribía. La brasileña ha afirmado que el jugador no tenía temas de conversación que no fueran relacionados con el sexo.

Además, Anna Silva decidió no callarse nada y ante las consultas de la prensa ha manifestado que Vinicius le enviaba fotos explícitas y le pedía fotos y videos a ella. Además, han aparecido algunos audios que se intercambiaron en los que el deportista termina pidiéndole disculpas luego de que la modelo se negara a enviarle videos íntimos. La historia parece que aún tiene más capítulos por revelarse.