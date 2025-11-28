Muere tiktoker Marquay The Goat; ¿Qué le ocurrió?

Marquay The Goat, es uno de los influencer más populares de TikTok, que murió lamentablemente a los 24 años en su casa. Esto fue confirmado por el forense del condado de Muscogee, en el estado de Georgia, en Estados Unidos.

La muerte de este joven sin dudas ha generado un gran dolor entre sus seguidores y familiares. Una de las hipótesis es que el deceso haya sido producto de un accidente automovilístico ocurrido semanas atrás.

¿Qué le ocurrió a Marquay The Goat?

Según lo manifestado por el forense de TMZ, Marquay Collins, tuvo un accidente automovilístico el 7 de noviembre. Fue trasladado a un hospital, donde recibió evaluación médica y posteriormente fue dado de alta.

Al volver a su casa comenzó a presentar dolores de cabeza persistentes, además de molestias en el cuello, los hombros y la columna. Estos síntomas se mantuvieron en los días posteriores al incidente, según informó el propio forense.

Si bien él estaba con las dolencias, siguió trabajando en las plataformas digitales. Fue el 25 de noviembre cuando publicó un video que se hizo muy viral y que acumulaba millones de reproducciones.

Allí en el clip, el joven respondía con mucho humor sobre “usar loción”, reforzaba el estilo que lo convirtió en una figura reconocida dentro de TikTok, donde había acumulado más de 7 millones de seguidores gracias a sketches, videos cotidianos y apariciones con sus padres.

La madre del influencer, Sonja Collins, confirmó la muerte por medio de una publicación de las redes sociales. Allí dijo que “Mi corazón está destrozado. Mi bebé, mi último, mi Snugga Bug, mi Marquay ya no está aquí conmigo".

También recordó la personalidad de su hijo: “Era la persona más dulce… no tenía ni un hueso de maldad en su cuerpo".

De esta manera es que las investigaciones siguen en torno al accidente del 7 de noviembre que podría haber sido el detonante de la muerte. La familia pide privacidad para enfrentar la pérdida.

