Fátima Bosch recibe pésima noticia en medio de escándalo de Miss Universo

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sigue siendo el centro de atención tras obtener la corona del certamen internacional. Sin embargo, no todo se trata de alegría sino que las polémicas persiguen a la representante mexicana que ahora denunció que alguien se está haciendo pasar por ella en redes sociales.

Fátima Bosch es considerada una de las mujeres más bellas del mundo y recientemente fue coronada como Miss Universo 2025. Su presente no le permite celebrar del todo ya que en medio del certamen protagonizó una polémica con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y ahora enfrenta señalamientos por supuesto fraude.

¿Por qué acusan a Fátima Bosch de fraude?

Las acusaciones que rodean a Fátima Bosch indican que la elección de la nueva Miss Universo 2025 fue un fraude. Todo se desprende desde que Omar Harfouch dejó de ser jurado y señaló que en el certamen hubo “relaciones personales y cercanía con algunas participantes”.

Las miradas apuntaron al padre de la nacida en Tabasco, Bernardo Bosch, y su relación empresarial con el presidente del certamen, Raúl Rocha. Algunos rumores especulan que Fátima Bosch podría renunciar a Miss Universo 2025 y Rocha seguiría el mismo camino.

¿Qué denunció Fátima Bosch?

En este marco, Fátima Bosch se expresó en redes sociales pero no por las acusaciones de fraude sino para denunciar que alguien se está haciendo pasar por ella en redes sociales. La modelo informó que en X alguien creó la cuenta @fatimaboschfdz y suplantaba su identidad.

Ante esta situación, Fátima Bosch le pidió a sus seguidores que denunciaran esta cuenta y escribió un mensaje directo a Elon Musk, dueño de la mencionada red social, para indicarle: “Se ha creado una cuenta haciéndose pasar por mí durante varios meses. Yo reporté varias veces y la organización de Miss Universo también lo ha reportado, pero aún no ha sido removida. La cuenta sigue ganando seguidores a diario, lo que pone a las personas en riesgo de desinformación. Esta es la cuenta que pretende ser yo @fatimaboschfdz”.

La falsa cuenta fue dada de baja.