Michelle Renaud anuncia su segundo embarazo con Matías Novoa

La actriz mexicana Michelle Renaud, ha sorprendido al público recientemente, puesto que anunció oficialmente su segundo embarazo con su actual pareja, Matías Novoa, una noticia que sorprendió a todos. Son muchos los seguidores que aplauden y celebran el crecimiento de la familia.

Para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce sobre la llegada del nuevo bebé. Así que no te pierdas de todos los detalles que te vamos a compartir. Además, descubre el tierno mensaje que compartió la artista.

¿Cuántos hijos tiene Michelle Renaud?

Con el anuncio del segundo embarazo de Michelle Renaud con Matías Novoa, han surgido algunas dudas sobre cuántos hijos tiene la reconocida actriz. No olvidemos que antes de su actual matrimonio, del 2016 al 2018, estuvo casada con Josué Alvarado, con quien tuvo a su hijo Marcelo. Posteriormente, en 2024, nació el pequeño Milo, hijo de Renaud y Novoa, por lo que podemos decir que hasta ahora tienen 2 hijos.

Por otro lado, no olvidemos que Matías, también ya tenía a su hijo Axel, de su matrimonio con María José Magán. Por lo que si juntamos a los hijos de ambos, en total es una familia de 3 pequeños, más el nuevo integrante que próximamente llegará al hogar.

¿Cómo anunció la llegada del nuevo pequeño?

En el Instagram de Matías Novoa, constantemente publica fotos de sus viajes y su estilo de vida. Sin embargo, hoy 7 de septiembre, en su perfil publicó varias fotos donde luce un vientre de embarazo, anunciando la llegada de otro pequeño a la familia.

En la publicación, además de poner varias fotos de su viaje en Londres y de su segundo embarazo, agrega el siguiente texto:

“Londres con mucho amor. La Familia sigue creciendo. Te Amo Michelle Renaud”

Noticia que cuenta con varios comentarios que celebran dichos hechos. Aunque todavía no se sabe el sexo del pequeño y el mes tentativo de nacimiento, parece que no falta mucho para que el pequeño pueda reunirse con su familia. Por ahora hay que esperar un par de meses hasta que el bebé nazca y se den más anuncios al respecto.