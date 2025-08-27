Confirman nuevos detalles del asesinato de Ernesto Barajas

La trágica muerte del artista Ernesto Barajas sumó un nuevo capítulo al confirmarse que los autores de los disparos los venían siguiendo desde hacía varios días. Una fuente dejó en claro que el hecho habría sido premeditado.

Fue el pasado martes 19 de agosto cuando la muerte sorprendió al cantante Ernesto Barajas, ex líder de la agrupación de música regional Enigma Norteño. Junto a otro hombre, fueron asesinados a balazos en el interior de una pensión de automóviles en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco.

¿Mandaron a matar a Ernesto Barajas?

El hecho de sangre que lamentablemente tuvo como protagonista y víctima fatal al músico Ernesto Barajas no saca del asombro a sus seguidores. Al conocerse la triste noticia y los detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, su familia y los fanáticos del artista se hundieron en un profundo dolor.

Ernesto Barajas fue baleado en Jalisco por sujetos que, según precisan los primeros datos, se movilizaban en una motocicleta. Por lo tanto, al ser el cantante el destinatario de esos disparos mortales se presume, desde un primer momento, que se trató de un crimen por encargue.

¿Los asesinos de Ernesto Barajas lo venían siguiendo?

A poco más de una semana del asesinato de Ernesto Barajas, se conoció un dato que sumó más intriga al caso. El locutor Said García, del espacio “La Ke Buena Los Ángeles”, precisó que una persona que vio el momento en el que asesinaron al cantante sinaloense “aseguró a la fiscalía de Jalisco que tiene datos de que los venían siguiendo, no por algunas horas, sino por días”.

De acuerdo con la información compartida por el comunicador, quienes ultimaron a balazos a Ernesto Barajas “ya lo tenían bien checadito”. Said García remarcó que, en base a estos datos, se puede confirmar que “el ataque a Ernesto Barajas ya estaba planeado, fue premeditado”.