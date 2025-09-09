Influencer Lola Doll sufre aparatoso ataque; ¿qué le ocurrió?

Actualmente, el mundo de las redes sociales se encuentra conmocionado ante la noticia sobre el presunto ataque que experimentó la influencer Lola Doll, situación que provocó que la creadora de contenido se encuentre en un estado crítico de salud.

Aunque las autoridades siguen realizando las investigaciones para esclarecer la razón de los actos, ya se sabe cómo ocurrió el acto. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos lo que se sabe hasta el momento.

¿Cómo ocurrió el ataque a la influencer Lola Doll?

No olvidemos que la creadora de contenido se ha destacado en las redes sociales por su carrera musical, además de publicar un amplio número de fotos donde se le ve disfrutando de enormes fiestas con outfits extravagantes, logrando obtener miles de seguidores en su cuenta.

Dentro de las publicaciones realizadas por las autoridades, explican que la influencer y cantante de 33 años, Lola Doll, se encontraba afuera de su domicilio en el interior de su vehículo cuando se hizo el ataque. Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre, aproximadamente a las 11:35 pm.

En la investigación que ha realizado la Policía de Guyana, explica que fue embestida por un motociclista, quien la atacó con un arma de fuego, provocando importantes daños en su rostro, manos, cuello y en la pierna derecha.

Ante el escándalo, los vecinos fueron los primeros en auxiliar a la creadora de contenido y llamaron al 911. Por lo que pudo recibir una atención oportuna por personal médico, siendo llevada directamente a un hospital. Aun así, su estado de salud es crítico.

¿Ya detuvieron al culpable del ataque hacia Lola Doll?

Las autoridades de Guyana mencionan que siguen haciendo las investigaciones pertinentes; sin embargo, la policía ya pudo identificar al principal sospechoso. Por lo que se publicó la foto de búsqueda para dar con el paradero de Paul Daby Jr., quien ya está siendo investigado para verificar si es el culpable.

Aun así, la policía ha mencionado que sigue realizando las investigaciones y verificando los videos de vigilancia, buscando entender la razón por la que se hizo el ataque a la influencer de 33 años, Lola Dolls. Por ahora sus fieles seguidores se mantienen atentos ante su estado de salud, esperando conocer las últimas notificaciones que se den a conocer sobre la reconocida creadora de contenido.