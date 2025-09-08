Regina Blandón revela que fue víctima de abuso

Regina Blandón es una actriz mexicana que durante toda su trayectoria se ha encargado de crear una carrera sólida en el mundo de la actuación, participando en diversas series de televisión, musicales y obras de teatro.

Son pocas las veces en que su vida se ha visto envuelta en el escándalo. Sin embargo, ahora su nombre se encuentra en el ojo del huracán, puesto que en una entrevista reveló que fue víctima de abuso durante su infancia. Noticia que impactó a todos los internautas.

¿Regina Blandón fue víctima de abuso?

Recientemente, se publicó una entrevista realizada entre Regina Blandón y el reconocido conductor Yordi Rosado, donde todo empezó con una simple charla. Sin embargo, hubo un momento en que la reconocida actriz revela que fue víctima de abuso cuando apenas era una niña, un episodio difícil de recordar.

Explicando que ocurrió cuando apenas tenía 6 años, y fue en la casa de sus abuelos en Acapulco. En la vivienda había un hombre que se encargaba de cuidar la casa. Relatando que por las noches entraba a su cuarto y comenzaba a tocarla.

Ante dicha situación, no dudó en comentárselo a su primo, quien de inmediato le comentó a sus padres de la actriz sobre lo ocurrido. Momento que le generó un importante trauma en su vida, provocando que por las noches durmiera con la luz encendida, y teniendo dificultades al momento de ver películas de terror.

¿Regina Blandón trabaja en una obra de teatro actualmente?

Toda la explicación que revela Regina Blandón sobre su experiencia al ser víctima de abuso en su niñez, comenzó cuando ella estaba relatando que aparecerá en una obra de teatro. Donde interpreta a una abogada que fue víctima de esos crímenes, monólogo donde nos relata cómo ella tiene que esperar a que la justicia haga su labor, considerando que fue una carrera a la que le dedicó muchos años de su vida.

Siendo una fuerte representación de los obstáculos que viven las personas que son víctimas. Por esa razón, revela el difícil momento que experimentó a sus 6 años, lo cual consideró un proceso duro y largo que requirió de varios años para poder sobrellevar con ayuda de terapia.