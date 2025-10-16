Karely Ruiz peleará contra la influencer Karina García: ¿cuándo y dónde ver el evento?

Desde Supernova 2025, el enfrentamiento en el ring entre influencers, se ha convertido en un evento mediático, donde varios de los internautas desean ver el careo entre reconocidas personalidades de la web. Ahora, Karely Ruiz y Karina García se están preparando para enfrentarse.

Programa del 27 de noviembre del 2022 | Tiros y castigos de la muerte. [VIDEO] Karely Ruíz, Rafa Mercadante, Chispa Velarde y Gloria Aura participaron en un divertido juego. Además, los mejores y más incómodos momentos del Exatlón.

Debido a que son dos personas muy reconocidas, son muchos los usuarios que desean poder verlas. Es así que te detallaremos cuándo se realizará y todos los detalles que se tienen hasta el momento sobre el gran evento deportivo.

¿Cuándo es el Stream Fighters?

Karely Ruiz y Karina García tendrán su enfrentamiento en el ring de Stream Fighter 4. Desde el anuncio oficial, ambas creadoras de contenido se han enfocado en su entrenamiento, buscando obtener todas las técnicas necesarias para poder defenderse de su oponente.

Se tiene establecido que el evento se realizará el 18 de octubre, por lo que faltan muy pocos días para poder verlos peleando en el boxeo amateur. La pelea será en el Coliseo MedPlus de Colombia, por lo que comenzará su transmisión desde las 15 horas (Centro de México).

Aunque la venta de boletos aún sigue, para el público que se encuentra en México, podrán ver todo el evento desde el canal de WestCOL, el cual se encuentra disponible en la plataforma de Kick. Ahora ya tienes todos los detalles sobre el encuentro deportivo que se hará el sábado.

¿Qué otros influencers participarán en el Stream Fighters?

Aunque la pelea más esperada es la de Karely Ruiz y Karina García, no es la única que habrá. Ya que se tiene contemplado 5 enfrentamientos más en el ring, subiendo la expectativa de todos los usuarios que se conectaran a la transmisión o que ya pagaron su boleto. Estas son los creadores de contenido que veremos:

Shelao contra Belosmaki

Milica contra May Osorio

JH contra Cristorata

The Nino contra Byking

Yina Calderón contra La Valdiri

Karely será la única mexicana que participará en el encuentro. Ahora ya tienes todos los datos al respecto, así que no dejes pasar la oportunidad de verla en el boxeo amateur y disfrutar del evento deportivo del sábado.