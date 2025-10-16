¡Justin Bieber lo vuelve a hacer!: Ahora se une a la tambora sinaloense y da gala de talento

Recientemente, el amor de Justin Bieber por México y su música regional parece no tener límites, pues el cantante fue recientemente captado en calles de Los Ángeles, tocando la tambora junto a la Banda Joya Sinaloense. De acuerdo con lo que se puede observar en el video, se ve a Bieber totalmente entregado con la banda y quienes lo escuchan, demostrando que no solo tiene talento dentro del pop, sino que también podría sumarse con entusiasmo y talento a un grupo de música representativa de nuestro país.

Del mariachi a la tambora Sinaloense

Lo sorprendente de este momento viral, es que recientemente se vio a al intérprete de Peaches, bailando con mariachis y disfrutando del clásico “Hermoso Cariño”, y ahora se le ve tocando junto a la tambora, con lo que demuestra su creciente vínculo con México el cual va mucho más allá del escenario.

¿Dónde se vivió el evento?

De acuerdo con lo que se ha revelado dentro de la conversación, el encuentro tuvo lugar tras su participación en un torneo de baloncesto de su marca SKYLARK, en el cual coincidió con varios amigos e influencers, quienes también se unieron a la fiesta.

Los fans enloquecen: “Justin, ya eres mexicano”.

Dentro de los comentarios en redes, los fans no han dejado pasar este momento desapercibido pues, se pueden encontrar frases como “¡Hermano, ya eres mexicano!”, y “El Justino ya se nos hizo sinaloense”, incluso algunos usuarios bromearon que el siguiente paso del cantante, podría ser dentro del regional mexicano.

El cariño de Justin Bieber por México sigue creciendo

Cabe mencionar que este gesto no es un hecho del todo aislado, pues en Justin ha visitado México en al menos cinco ocasiones, y durante su Justice World Tour 2022, ofreció conciertos memorables en la CDMX, Monterrey y Guadalajara. En cada una de estas visitas, el cantante ha destacado el entusiasmo de sus fans mexicanos, asegurando que son “de los más apasionados del mundo”.