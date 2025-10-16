Muere repentinamente querida locutora: ¿quién es y de qué murió?

Las noticias tristes viajan a toda prisa gracias a las redes sociales y en esta oportunidad estas plataformas fueron las elegidas para confirmar la muerte de la locutora María Eugenia Karall. Fueron sus colegas argentinos los que confirmaron su deceso a los 52 años de edad.

María Eugenia Karall era una reconocida locutora argentina que había hecho gran parte de su carrera como colaboradora en Radio 10, de ese país. De todos modos, su voz y su nombre lograron instalarse fuertemente en otros medios por lo que tenía una gran cantidad de personas que seguían su trabajo.

¿Cómo se conoció la muerte de María Eugenia Karall?

La noticia sobre el fallecimiento de María Eugenia Karall fue confirmada por sus colegas de Radio 10. A través de la red social Instagram, el medio de comunicación argentino compartió una fotografía de la locutora junto a un emotivo mensaje.

“Despedimos con profunda tristeza a Eugenia Karall, histórica locutora de Radio 10. Su voz, su calidez y su profesionalismo quedarán para siempre en la historia de la radio y en el recuerdo de quienes compartimos el aire con ella. Gracias por tanto, Eugenia”, rezaba el comunicado. Debajo, los internautas no dudaron en dejar sus muestras de afecto ante la triste noticia.

¿De qué murió María Eugenia Karall?

El fallecimiento de María Eugenia Karall sorprendió a muchos de sus colegas y aún más a quienes se encontraron con su voz en algún medio de comunicación. Sin embargo, se supo que la locutora luchaba contra una seria enfermedad, de la cual no ha trascendido su nombre.

Por razones de salud, María Eugenia Karall se había alejado bastante de su trabajo y solo ofrecía su voz en programas que se emitían durante el fin de semana. A sus 52 años, la reconocida locutora ha dejado un gran vacío en la radiodifusión latinoamericana y su familia y colegas destacan su legado y profesionalismo.

