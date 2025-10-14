Cazzu explica cómo se enteró del noviazgo de Christian Nodal y Ángela Aguilar

A la Ciudad de México, llegó la reconocida cantante argentina, Cazzu, quien arribó al país para poder realizar múltiples presentaciones. Aprovechó el momento para hablar sobre cómo se enteró del noviazgo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, noticia que en su momento le impactó.

Comentarios de la cantante que a varios de sus seguidores e internautas sorprendieron al respecto. Para que no te pierdas todo lo que explicó sobre su descubrimiento, te daremos todos los detalles al respecto.

¿Cómo se enteró del noviazgo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Cazzu a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue abordada por la prensa, quienes la cuestionaron sobre las declaraciones de Nodal en una entrevista con Adela Micha, donde explicó cómo fue su separación.

La artista de Argentina, detalló que fue algo difícil de experimentar, puesto que se contó una historia tergiversada, además de detallar que ella nunca contaría lo que pasó entre ellos, ni de su familia.

Dentro de los comentarios que dejó, explica que antes de que las fotos se hicieran virales, Christian Nodal le avisó que estaba con alguien más, dejando claro que se trataba del noviazgo con Ángela Aguilar, desmintiendo cualquier noticia sobre una supuesta infidelidad. Fue muy doloroso para ella, puesto que fue una persona con quien compartió cariño anteriormente, desde ese momento todo cambió.

¿Qué más comentó Cazzu?

Dentro de los cuestionamientos que la prensa realizó a Cazzu, se le preguntó si ella hablaba de Christian Nodal con su hija, ella dejó en claro que es una labor que no le corresponde, puesto que ella está ejerciendo sus obligaciones como madre, mientras que el cantante mexicano tiene la obligación de actuar ante su hija.

Aun así, detalló que tiene la puerta abierta para que el artista pueda estar en la vida de la pequeña Inti. Ella, además de estar enfocada en su carrera, explica que su prioridad es el bienestar de su hija. Reitero que el abogado de la pareja de Ángela Aguilar, ya se comunicó con ella para poder ver a la menor, visita que fue aceptada por la artista.