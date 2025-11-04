Christian Nodal prepara golpe a Cazzu usando a Inti

Cazzu recientemente estuvo visitando México por lo que los abogados de Christian Nodal dieron a conocer un comunicado en el cual revelaban que el cantante había iniciado el proceso para que su hija inti obtuviera la nacionalidad mexicana.

De esta manera, esta historia tiene un nuevo capítulo polémico, ya que las intenciones de Nodal no son muy aceptadas porque busca a toda costa salir beneficiado en la disputa legal con su expareja.

¡Así reaccionó Martha Julia a la fotografía de Geraldine Bazán y Gabriel Soto! TV Azteca [VIDEO] Luego de que la fotografía Gabriel Soto y Geraldine Bazán alborotara los rumores de una posible reconciliación, Martha Julia fue cuestionada al respecto.

¿Por qué Christian Nodal quiere nacionalizar a Inti?

El periodista Javier Ceriani, ha dado a conocer que la intención de Christian Nodal de dale la nacionalidad mexicana a Inti tiene por detrás un plan polémico ya que de concretarse el beneficiado en cada uno de los procesos legales sería él ya que es mexicano.

A esto el reportero agregó que Cazzu no tiene nada en contra de México y mucho menos estaría en contra de que se la reconozca a su hija como mexicana ya que la niña tiene 50% sangre mexicana.

"Pero la estrategia no es amor al país, si no que nodal siempre va a perder mientras la hija sea argentina, porque solo se llevarán las leyes de Argentina. Al obtener la doble nacionalidad, Nodal podrá en México pedir la custodia, o tener, no creo que Ángela tenga ganas de cuidar a Inti, pero tener la patria potestad compartida, que es la estrategia", dijo Ceriani.

De esta manera lo que se plantea es que amor por su hija no es debido a que no la vio ni la llamó cuando llegó a México pero tiene la necesidad de convertirla en mexicana por el simple hecho de ganar los procesos legales contra Cazzu.

Cazzu celebra Halloween con nuevo tatuaje y disfraces de bruja junto a su hija, Inti

-Tras el éxito de su gira “Latinaje” en México, Cazzu regresó a su natal Argentina para pasar tiempo junto a su hija, Inti, y celebrar juntas Halloween. La cantante también estuvo acompañada de… pic.twitter.com/rcVzWMZW8v — Horacio Bazzano "El Periodista" (@HoracioBaz30549) November 3, 2025

La palabra del equipo legal de Nodal

Los abogados de Christian Nodal señalaron hace un par de semanas que nunca le negaron el permiso a Cazzu para que Inti saliera del país. Así también agregaron que estaban tramitando la nacionalidad y el pasaporte mexicano de la pequeña: " Christian considera un honor transmitir a su hija al orgullo de sus raíces y de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa".

Por otro lado Cazzu había manifestado que Nodal solo se había comunicado una vez, por medio de sus abogados con ella, para tratar de encontrarse con su hija.

