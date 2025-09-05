Ella es la ‘nueva novia’ de Harry Styles: así fue vista muy romántica con el cantante de One Direction

El nuevo romance de Harry Styles es una de las noticias más comentadas del verano y sigue creciendo el interés por saber quién es la mujer que logró conquistarlo. Se trata nada más y nada menos que de la actriz Zoë Kravitz, con la que se le ha visto muy cariñoso en lo que parecen ser citas íntimas.

La primera vez que se les vio juntos habría sido a mediados de agosto, cuando un admirador compartió en redes sociales que se los encontró en Italia, ocasión en la que se percató de que tenían mucha cercanía. Posteriormente, se divulgaron nuevas fotos en las que aparecen abrazados en Nueva York, lo que aumentó las sospechas sobre el romance del cantante de One Direction con la actriz de “Batman”.

harry styles & zoe kravitz in nyc pic.twitter.com/kGyR8yaP5r — favs pop culture (@favspopculture) September 4, 2025

¿Harry Styles y Zoë Kravitz son novios?

Harry Styles y Zoë Kravitz no confirmado nada sobre su presunto noviazgo, pese al gran interés que esta noticia ha generado. La pareja se ha limitado a mostrarse amigables con los paparazzis.

En tanto, el portal TMZ dio a conocer que los famosos en realidad todavía no son pareja formalmente, sino que habrían acordado salir como “amigos con beneficios”, según fuentes cercanas.

¿Quién es Zoë Kravitz? Todo sobre la supuesta nueva novia de Harry Styles

Zoë Kravitz es una actriz y cantante estadounidense, conocida por su participación en películas como “Batman” (2022) y “X-Men”. Actualmente, tiene 36 años y es hija del cantante Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet.

Antes de este inesperado romance, la actriz y cantante estdounidense tuvo una relación con Channing Tatum, la cual duró cerca de tres años y terminó poco después de que se comprometieran. También estuvo casada con Karl Glusman, de quien se divorció en 2021, apenas dos años después de su boda.

Instagram / @zoeisabellakravitz, @harrystyles Zoë Kravitz y Harry Styles han despertado sospechas sobre un supuesto noviazgo

Por su parte, el último noviazgo conocido de Harry Styles fue con Taylor Russell, que llegó a su fin en mayo de 2024. Otras de las conquistas del cantante y actor británico incluyen personajes como Olivia Wilde, Kendall Jenner, Sara Sampaio y Taylor Swift.