Ivonne Montero presume nuevo romance con un policía más joven que ella

Los romances de celebridades siempre causarán emoción y expectativa ante el público y el nuevo romance de Ivonne Montero no es la excepción. La actriz y cantante fue sorprendida y se revelaron detalles de su actual noviazgo y ha generado mucho ruido en redes sociales. Aquí te tenemos todos los detalles.

Ivonne Montero vuelve a creer en el amor

A sus 50 años, Ivonne Montero se convirtió en tendencia luego de que se dieran a conocer detalles de su vida sentimental. Resulta que fue captada junto a su nuevo galán, un romance que sin duda sorprendió a fans e internautas por varias razones.

El afortunado es Jonathan Vázquez, un policía federal que resulta ser 11 años menor que la reconocida celebridad. La noticia se viralizó rápidamente luego de que la cuenta de X La tía Sandra compartiera algunos detalles sobre esta relación.

🗯️IVONNE MONTERO estrena romance con policía‼️😍👮🏻‍♂️



La ganadora de #LaCasaDeLosFamosos esta muy enamorada de JONATHAN VÁZQUEZ, el afortunado es un POLICÍA FEDERAL quien es 11 años menor



El uniformado ya hasta apareció con un RAMO GIGANTE de rosas en su obra de teatro 🌹💖…

El romántico gesto que confirmó la relación

Por el momento, Ivonne no ha dado declaraciones oficiales, pero las imágenes hablan por sí solas. Jonathan apareció en una de sus funciones teatrales con un ramo gigante de rosas rojas, gesto que conmovió a la actriz y dejó claro que la relación es seria y bastante romántica.

Las fotos más comentadas muestran a la pareja en medio de un tierno beso, considerado por muchos como la confirmación del noviazgo. Además, una frase que apareció en redes sociales de parte de Johnatan decía: “El Patrón le quiere agradecer este mes maravilloso”, lo que da a entender que se trata de un regalo por su primer mes de relación.

Los romances pasados de Ivonne Montero

Este bonito romance que vive la actriz nos hace recordar algunos de sus noviazgos anteriores, pues este es el primer noviazgo formal de Ivonne desde 2017, cuando decidió alejarse de relaciones tóxicas para priorizar su bienestar y el de su hija. Algunas de sus parejas fueron:



Fabio Melanitto , padre de su hija, con quien terminó en medio de engaños y cuyo asesinato en 2018 marcó a Ivonne para siempre.

, padre de su hija, con quien terminó en medio de engaños y cuyo asesinato en 2018 marcó a Ivonne para siempre. Salvador Zerbon i, relación que terminó por su carácter explosivo.

i, relación que terminó por su carácter explosivo. Pascacio López, con planes de boda que se rompieron por episodios de celos y violencia.

Con este nuevo capítulo, la actriz parece haber encontrado estabilidad y cariño en alguien que llegó a sorprender por completo al público. Lo importante es que ella se encuentre feliz.

