¿Qué pasa con los hijos cuando los papás se divorcian?: Los Tigres del Norte lo explican con canción

Un divorcio o una separación no siempre son un tema fácil y aunque este es un tema que siempre ha pasado, aún hay cierto estigma sobre cuando hay hijos de por medio, pero Los Tigres del Norte tienen la respuesta.

Recientemente Los Tigres del Norte han lanzado “Cosas del Destino”, una canción que podría ayudar a varias personas que atraviesan este tipo de situaciones que parecen no tener solución.

¿Qué dice la nueva canción “Cosas del Destino”?

La canción abre desde la perspectiva de un padre o madre con lo siguiente:

“No es fácil despertarse en las mañanas

Y ver que tu carita ya no está,

No es fácil acordarse que aquí estabas

Dando lata bien temprano pa’ jugar

Pero por cosas del destino

Ya no vives hoy conmigo

Pero sé que algún día lo entenderás”.

Con estas primeras palabras, se nos plantea que no ha sido una decisión sencilla y aunque entienden la confusión de los hijos, esperan que en algún futuro, con mayor madurez, sean comprendidos.

“No es fácil porque yo te extraño mucho

Sobre todo a la hora de dormir

Pero papá y mamá tomaron otro rumbo

Y aunque duela, sé que es mejor así".

¿Cómo una canción de Los Tigres del Norte puede impactar tanto?

Con una canción así, se nos muestra el lado más vulnerable de los padres, quienes solo quieren lo mejor para sus hijos, además de que vienen de una ruptura amorosa, el hacerse a un lado de la familia como tradicionalmente se conoce puede ser algo muy duro.

Siendo un tema que gran parte de los mexicanos han pasado, conectar con este tipo de letras se ha vuelto más común, pues la misma letra de la canción menciona que aunque ha sido algo muy bonito, a veces las cosas no terminan como uno quisiera.

Con más de 50 años de trayectoria, Los Tigres del Norte han estado vigentes en la vida de millones de mexicanos, donde desde el corrido más surreal hasta el tema más común los une en el colectivo de los temas que se viven día a día como en “Cosas del Destino”.