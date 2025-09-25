FOTOS: ¿Cuánto ha cambiado? Así lucía Luisito Comunica antes de tener 45 millones de suscriptores

Luisito Comunica está convertido, hoy por hoy, no solo en uno de los youtubers más reconocidos de México, sino en una personalidad que ha superado las barreras nacionales y ganado popularidad en toda habla hispana. En ese sentido, ¿te has preguntado cómo lucía antes de su fama?

En la actualidad, Luisito Comunica presume de ser uno de los youtubers más exitosos del mundo con poco más de 45 millones de suscriptores, mismos que ha ganado en los últimos ocho años. No obstante, previo a esto el nacido en Puebla destacaba por un contenido muy distinto al actual.

Tengo miedo pic.twitter.com/a1OXuyqH2M — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) December 24, 2017

¿Cómo lucía Luisito Comunica antes de ser muy famoso?

Son miles de publicaciones las que Luisito Comunica tiene en su perfil de Instagram; sin embargo, en en X, en donde ya no es tan activo, que se pueden disfrutar de fotos de su pasado. En abril del 2017, por ejemplo, se ve a un youtuber mucho más delgado y sin la característica barba que se le reconoce hoy en día.

Alexito recibe mucho amor pic.twitter.com/0sEKz8OaBt — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) January 23, 2018

Con el paso de los años, Luisito Comunica comenzó a tener más cuidado con su aspecto físico sin que esto significara dejar algunos puntos importantes en su vida. Un ejemplo de lo anterior es una foto que publicó en 2018 en donde se aprecia con integrantes del extinto NoMeRevientesCrew, agrupación de la que formó parte en el pasado.

Finalmente, una foto que sobresale se dio antes de la etapa de pandemia. Aquí, Luisito Comunica presume su visita a Tepito, uno de los lugares más icónicos y emblemáticos que existen al interior de la Ciudad de México.

Ando visitando a mis carnales de Tepito pic.twitter.com/pJjUOnAJTH — Luisillo El Pillo (@LuisitoComunica) January 31, 2019

¿Cuál es la fortuna de Luisito Comunica?

Además de tener una exitosa cuenta de YouTube, Luisito Comunica destaca por ser un gran emprendedor, por lo que registra una serie de negocios en el apartado de la gastronomía y las redes sociales. Ante ello, y de acuerdo con información del portal Celebrity Net Worth, la fortuna del youtuber nacido en Puebla rondaría los 20 millones de dólares; es decir, alrededor de 400 millones de pesos al tipo de cambio actual.