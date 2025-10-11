Christian Nodal le regaló a Ángela lo mismo que a Cazzu en su cumpleaños

Christian Nodal, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a que los usuarios han manifestado que repite regalos entre Ángela Aguilar y Cazzu.

Así mismo se lo señala al cantante regional de repetir gastos entre sus parejas. En este caso los usuarios han manifestado que un regalo que le dio a Aguilar, tiene muchas similitudes con uno que dio a la madre de su hija.

Si bien en los posteos que ha realizado Nodal, no parecen ser las mismas joyas pues la crítica es que en la repetición de accesorios y que en ambos casos se ha utilizado el mismo material que son los diamantes.

A esto los seguidores no lo dejaron pasar y lo acusaron de no ser más original en cuanto a sus parejas. Sin embargo no es el mismo elemento.

¿Qué le regaló Christian Nodal a Ángela Aguilar?

Cuando Christian Nodal estaba en pareja con Cazzu, le regaló una pieza única que fue realizada en la joyería Braggao. Era una pulsera de oro rosa que contenía diamantes en forma de soles y lunas. También tenía una placa que decía Julieta, que es el nombre de loa cantante argentina.

En este caso Ángela Aguilar, lució uncollar de eslabones y diamantes que, si bien no es el mismo que el de Cazzu, sí comparte el sello de joyería de alta gama. Este obsequio contaba con eslabones de diamantes que reafirman el gusto de Nodal por estos materiales y en este caso los diamantes eran rosas.

El gusto de Christian Nodal por la joyería

Ángela Aguilar no ha mencionado nada al respecto del collar y por el momento solo son rumores sobre que haya sido un regalo de su esposo. Sin embargo, los seguidores no dejan pasar un detalle y ya lo están acusando a Nodal.

La foto fue vista en lacuenta oficial del perrito de Pepe Aguilar, un pug negro que aparece con el nombre de Gordo.

