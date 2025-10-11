Filtran la última foto de Mariana Ávila con su novio Fede Dorcaz

Los medios de comunicación dieron a conocer la muerte del modelo y cantante argentino, Fede Dorcaz. El joven de 29 años estaba confirmado para participar de un reality show con su novia Mariana Ávila.

Confirmada la noticia, es que las redes sociales se llenaron de condolencias a los familiares y amigos de Fede Dorcaz, quien fue asesinado por delincuentes.

¿Cuál fue la última foto de Mariana Ávila con Fede Dorcaz?

Luego de haberse confirmado el asesinato de Fede Dorcaz, su novia Mariana Ávila, compartió un doloroso mensaje en las redes sociales con el objetivo de darle el último adiós. Dado a esto es que recibió apoyo de su círculo íntimo y fans.

Mariana Ávila aparece junto a su novio Fede Dorcaz, en una foto que se ha viralizado ya que fue la última que se tomaron. Esta imagen hasta el momento cuenta con más de 31 mil me gusta.

En la misma se puede ver a la pareja promocionando el nuevo sencillo musical “Moka”. Los fans aseguraron que hacían una linda pareja y los felicitaron por el nuevo sencillo.

Tras el asesinato de Fede Dorcaz a los 29 años de edad, la publicación se llenó de mensajes de apoyo hacía Mariana Ávila, su actual pareja sentimental.

¿Quién era y de qué murió Fede Dorcaz?

En cuanto a Fede Dorcaz, es un famoso modelo y cantante nacido en Argentina. Era la pareja actual de Mariana Ávila y estaba a punto de comenzar su participación en un famoso reality.

La tragedia llegó cuando el 9 de octubre el modelo fue asesinado en calles de la Ciudad de México y las autoridades están investigando los hechos. De acuerdo alas imágenes que han trascendido, los delincuentes luego de dispararle se dieron a la fuga y una de las hipótesis es que se habría resistido al asalto. Además se dice que la víctima logró pedir auxilio pero al llegar los paramédicos ya no tenía signos vitales.

