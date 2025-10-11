inklusion logo Sitio accesible
Nota

Así se despidió Mariana Ávila de Fede Dorcaz antes de su asesinato

El novio de Mariana Ávila perdió la vida el pasado 9 de octubre. Ante esto es que la creadora de contenido lo despidió con mucho dolor en las redes sociales.

Marianaavila-video.png
TikTok
Agustina Morán | Marktube
Famosos
Luego del fallecimiento de Fede Dorcaz, los seguidores de Mariana Ávila se dirigieron a sus redes sociales para dejarles sus condolencias y así también mensajes de apoyo.

Mariana Ávila y Santiago Tiscareño nos encantaron con “Mala fama”.

[VIDEO] ¡Descubre cómo fueron los pasos de Santiago y Mariana en la pista de baile de VLA y qué les dijeron los críticos al respecto este día en Quiero Bailar!

Así es que volvió a surgir un video de TikTok en el que la creadora de contenido se despide de él. Ante esto es que se generaron más comentarios sobre la terrible pérdida.

¿Qué le pasó a Federico Dorcaz?

Federico Dorcaz, era cantante y modelo argentino. Lamentablemente fue asesinado a sus 29 años en el Periférico de la Ciudad de Méxicoel9 de octubre por la noche. De acuerdo a las primeras afirmaciones, la víctima fue interceptada por cuatro sujetos cuando viajaba con una mujer y le dispararon.

Algunas de las hipótesis señalan que se podría haber resistido al asalto. Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente pero los criminales huyeron.

El joven logró sobrevivir a las herida se incluso alcanzó a salir del vehículo para tocar el botón de auxilio, sin embargo, al arribar los paramédicos ya había fallecido. Las investigaciones al respecto ya están en curso.

¿Cómo fue el video de Mariana Ávila donde lo despide?

Mariana Ávila realizó una desgarradora publicación relacionada con la muerte de su novio. Allí escribió: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

Los seguidores comenzaron a explorar sus redes y encontraron un video en el que la descripción decía: “Pasas todo el día con tu novio y llega la hora de despedirse”. En este, la influencer se despide de Fede con una interpretación de una escena de ‘Monsters Inc’.

@marianamiamorch

🥺🥺🥺🥺🥺

♬ sonido original - MARIANA

Ante esta situación vivida, los usuarios dejaron mensajes como “Y pensar que sí se despidió. Lo siento mucho. Una pareja tan linda en paz descanse”, “Nunca pensó que despedirse era para siempre”, “Qué doloroso ver este video sabiendo lo que pasó”, “Ay Mariana, fuerzas, hermosa”, “Estoy que no me lo creo”, “Y pensar que se hizo realidad” y “Lo que está viviendo en la vida real”.

