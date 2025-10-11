Se confirmó la causa de la muerte del fotógrafo Pepe Soho

El 10 de octubre se confirmó la muerte de José Askenazi Cohen, quien era conocido como Pepe Soho. La partida del fotógrafo dejó un gran vacío en sus familiares, amigos y todos aquellos que eran seguidores de su gran trabajo.

¿De qué murió Pepe Soho?

Pepe Soho murió a los 52 años como consecuencia de paro cardíaco, ocurrido en su casa de la Ciudad de México.

El fotógrafo fue una persona multifacética ya que estudió música, fue baterista en Los Ángeles y Ciudad de México, además de diseñador de moda y empresario con su marca de ropa SOHO.

Su vida tuvo un gran giro luego de que sufriera un accidente a caballo en la India que lo dejó con graves lesiones y quedó con una profunda depresión. En medio de la rehabilitación, encontró refugio en la fotografía de naturaleza una forma de sanación emocional y espiritual, transformando su dolor en arte.

El arte fue su sanación del alma

A los 40 años, Pepe Soho se animó a dar paso a una nueva etapa creativa que lo llevó a tener reconocimiento internacional. En el 2017obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Fotografía celebrada en Yokohama, Japón, en la categoría de Naturaleza, con su obra “Believe”.

A su vez el mismo año, la revista Forbes lo incluyó entre los mexicanos más creativos, consolidando su estatus como uno de los artistas visuales más influyentes del país.

Su trabajo fue exhibido en el Museo José Luis Cuevas, la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec y su propio espacio, Lightroom Gallery en Polanco. Sus imágenes fueron adquiridas por coleccionistas y galerías de México, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Canadá y España.

“Su vida fue un viaje de transformación: del dolor a la luz, del cuerpo al espíritu. Fundador de Mystika Inmersivo, convirtió su búsqueda interior en arte que toca el alma”, publicó su equipo.

