Karla Díaz rompió el silencio en relación a Jeans y JNS

Karla Díaz tomó la decisión de salir a hablar luego de que se reabriera el debate que la involucra en el mundo del pop. La polémica es en torno a los nombres Jeans y JNS, agrupaciones estrechamente ligadas a su carrera.

Ante esto es que la cantante y conductora, ha sido clara al decir que no tiene intenciones de regresar a los escenarios ya que tiene como prioridad actual sus proyectos personales y su familia.

¿Qué dijo Karla Díaz con respecto a Jean y JNS?

Tenemos que mencionar que la disputa entre Paty Sirvent y Bobo Producciones también ha sumado leña al fuego. Lo que ha ocurrido es que el nombre JNS ha perdido validez legal en relación aciertas entidades tras una decisión del INDAUTOR.

En cuanto a Sirvent se ha posicionado en el reclamo a sus derechos sobre ambos nombres y se ha mostrado dispuesta a retomar el proyecto bajo su liderazgo. Karla Díaz se pronunció respecto y dijo esto:

“Por favor no hagan chismes. Como lo he dicho en varias ocasiones, estoy enfocada completamente en proyectos personales, en mi familia, y no tengo planes de subirme al escenario”, anotó en su cuenta de X.

Díaz se ha mantenido firme marcando que su prioridad no es volver a cantar o formar parte de nuevas alineaciones. Ella está enfocada en su crecimiento personal, su familia y los negocios que está construyendo, de acuerdo a sus declaraciones.

Lo que intenta hacer Karla, es poner fin a estos rumores que la involucraban en el regreso de Jeans o lo que también la implicaba en una supuesta traición hacia sus ex compañeras de JNS

De esta manera solo resta dejar que el tiempo pase para que la polémica pierda fuerza o desencadene nuevos capítulos en esta discusión del pop mexicano de los noventa.

