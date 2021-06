FOTOS: Así reaccionó Maite Perroni a los audios de Claudia Martín.

Después de que fue involucrada en el reciente escándalo marital del productor Andrés Tovar y la actriz Claudia Martín la actriz mexicana se manifestó con un contundente comunicado de prensa.



Luego de que se destaparan en Ventaneando unos audios que desmienten la versión de que el productor Andrés Tovar quiso sobornar a su esposa Claudia Martín, Guillermo Pous, abogado de Maite Perroni analizó toda la situación legal.

“Primero, queda clarísimo que está mintiendo la revista, segundo, que jamás existieron tales mensajes porque la misma señora lo reconoce y de ahí se desprende todo.”



“Reconozco que la revista miente, jamás existió esta tercera persona en discordia, pero si quieres que salga a desmentirlo entonces ya viene la parte personal, me tienes que mantener durante un año, me tienes que dar una cantidad económica, yo me gasté mis ahorros y ahora tú me lo tienes que resolver.”

En los mencionados audios, la actriz pidió a Andrés la manutención de un departamento y el pago de otros gastos a cambio de firmar los papeles del divorcio.

La agencia de Maite Perroni, se manifestó con un comunicado para defender a la actriz mexicana. dejando de manera clara la postura de la artista.

“Iniciará acciones formales en contra de quienes a últimas fechas se han dedicado a atentar su imagen con información falsa y difamatoria. Ha provocado un desprestigio a su reputación, honorabilidad, integridad e intimidad”, subraya el comunicado que pronto fue viralizado entre el público mexicano.

“No existieron ninguna clase de mensajes de texto enviados... la supuesta infidelidad es inexistente y por lo tanto jamás hubo una ‘tercera en discordia’, como la quisieron hacer pasar”, menciona la agencia de Maite Perroni refiriéndose a la supuesta infidelidad con el productor Andrés Tovar.

Por último, la agencia también habló del soborno de Claudia Martín a Andrés Tovar.

“Nadie ha ejercido ninguna clase de presión en contra de Claudia Martín obligándola a recibir dinero para que deje de hablar mal de Maite Perroni y que firme el divorcio. Es claro que ella exige se le pague para que diga la verdad, desmienta lo publicado y acceda a divorciarse, entre muchas exigencias que realiza.”