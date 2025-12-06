¡Antes de su despedida! Las celebridades de La Granja VIP comparten sus peores experiencias en el granero

Uno de los anuncios más inesperados de esta semana fue la revelación hecha por el Tío Pepe sobre el destino del granero de La Granja VIP, pues ya no albergará a más peones a solamente dos semanas de que termine el reality show, por lo que los granjeros se dieron un momento para recordar sus peores experiencias en el indeseable lugar.

Después de haber desayunado, Kim Shantal, Eleazar Gómez y César Doroteo recordaron que tienen pendiente definir cómo despedirán al granero y una de las propuestas de la salvada de esta semana fue hacer una ceremonia y expresar los desafíos y enseñanzas que conllevó habitarlo.

Mientras que Eleazar apuntó que los únicos problemas que tuvo al interior del granero fue respirar la paja de las camas y no poderse bañarse cómodamente al interior de La Granja VIP, Kim coincidió en que sufrió bastante por asearse con agua fría y señaló que tuvo dificultades con las bajas temperaturas que se sentían durante las noches.

Cabe señalar que lo granjeros especularon con las repercusiones que tendría el cierre del granero, pues la elección del Capataz y las competencias estaban fuertemente ligadas a la definición de los peones cada domingo en la gala de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al octavo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, César Doroteo, Sergio Mayer Mori y La Bea, no olvides votar por tu favorito.

