Muere influencer tras dar a luz a sus gemelos

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto debido a que la influencer oriunda de Pakistán, Pyari Maryam, falleció por complicaciones derivadas de su parto. La joven tenía 26 años y era muy popular en Internet.

Esto ocurrió el pasado jueves 4 de diciembre, y fue su marido Ahsan Ali quien confirmó la triste noticia por medio de las stories de su perfil de Instagram. Allí también pidió a los seguidores que rezaran por ella para que Alá “la perdone y la eleve de rango”, y lamentando su “inimaginable” pérdida: “En verdad, a Alá pertenecemos y a Él regresaremos. La querida Maryam ha fallecido”.

¿Qué le ocurrió a la joven?

En este contexto es que el marido de la influencer compartió imágenes de sus dos hijos recién nacidos para poder desmentir los rumores falsos que comenzaron a surgir en las últimas horas. Así es que dejó en claro que los pequeños “están completamente a salvo”.

Por otro lado, no se han dado detalles sobre las causas de la muerte de la joven influencer. Los medios locales han manifestado que el parto se complicó y la joven presentaba diferentes problemas de salud e ingresos en el hospital durante el embarazo.

Las redes sociales hay mucha consternación al respecto dado que Pyari Maryam era una influencer con una gran comunidad, contando con más de 2,3 millones de seguidores en TikTok, y con más de 149.000 seguidores en Instagram.

Esta joven de 26 años, compartía en sus redes sociales, vídeos e imágenes sobre su vida, la cual exponía con mucha naturalidad, y siempre luciendo su sonrisa. Además, en muchas de sus publicaciones aparece con su marido.

De esta manera aún se resta que se confirme la causa de muerte de la joven que lamentablemente dejó a sus dos hijos pequeños. Afortunadamente ellos están buen estado de salud.