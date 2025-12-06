SEP confirma dos megapuentes de cuatros días; estas son las fechas

Hay una buena noticia para los estudiantes y sus familias, ya que desde la SEP ha confirmado que habrá dos megapuentes de 4 días por lo que no habrá clases. Anota bien las fechas para poder organizarte.

Este es un buen momento para los alumnos que tendrán días de descanso entre las vacaciones por lo que sin dudas más de uno tiene envidia ante tantos días de ocio.

¿Cuándo se llevarán a cabo los megapuentes según la SEP?

Los niños tendrán más días libres apenas regresen de las vacaciones de invierno. Esto es porque los megapuentes estipulados serán ya para el 2026.

El primer megapuente es luego de volver de las vacaciones de invierno. Esto es por la junta Consejo Técnico, por lo que los niños no irán a la escuela desde el viernes 30 de enero, hasta el lunes 2 de febrero. Por ende regresarán a clases el martes 3 de febrero.

Por otro lado tenemos el segundo megapuente que comienza el 13 de marzo, debido a que es viernes de calificaciones y terminará el lunes 16. Es decir que tendrán otros 4 días libres antes de que se de comienzo con las vacaciones de verano.

Sin dudas este es un momento muy alegre para los pequeños de la casa que podrán descansar por demás. Los papás deberán organizarse al respecto.

X Este es el calendario.

¿Cuándo serán las vacaciones de invierno?

En cuanto a las vacaciones de invierno, tenemos que decir que tanto solo faltan 13 días. Si sacas tus cuentas pues las vacaciones son el 19 de noviembre y culminarán el 12 de enero.

De esta manera los alumnos podrán estar junto con sus familias Navidad y Años Nuevo pero también el Día de Reyes. Estas fechas son ideales para pasar en unidad, compartir el amor, la solidaridad y la comprensión.