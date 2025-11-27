Confirman quién reemplazaría a Fátima Bosch si renuncia a Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 sigue bajo la tormenta y es que tras la coronación de Fátima Bosch se han acentuado los rumores que indican que hubo fraude. Ante esto es que algunas versiones afirman que la representante de México estaría analizando renunciar por lo que ya se sabe quién la reemplazaría.

El certamen internacional vive un 2025 muy particular que no solo ha despertado la atención por el escándalo entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, sino que ahora los rumores apuntan a un posible fraude en la elección.

¿Fátima Bosch renunciará a Miss Universo 2025?

Desde que Fátima Bosch recibió la corona de Miss Universo 2025 las críticas no han parado de lloverle a la joven nacida en Tabasco. Jurados y candidatas pusieron en duda la trasparencia de la elección y una relación comercial existente entre el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, y el padre de la representante mexicana.

Ante este escenario, reporteros dedicados al mundo del espectáculo afirman que Fátima Bosch estaría analizando renunciar a Miss Universo 2025. De suceder esto, también se ha confirmado quién sería la joven en ocupar su lugar.

¿Quién reemplazaría a Fátima Bosch?

En caso de que Fátima Bosch decida renunciar a Miss Universo 2025, no habrá muchas especulaciones en torno a la representante que ocuparía su lugar. Ya se confirmó que la danesa Victoria Kjaer será quien porte los atributos del afamado certamen internacional.

Victoria Kjaer fue quien ganó Miss Universo 2024 por lo que, en caso de reemplazar a la representante mexicana, extendería su mandato por un año más. Antes de entregar los atributos, la danesa utilizó sus redes para señalar que “esta corona es más que un simple título: es una responsabilidad y una oportunidad para que dejes tu huella en el mundo”.