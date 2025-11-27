SEP confirma días sin clases en diciembre: ¿qué días?

Estamos llegando al final del año por lo que docentes y alumnos están a la espera de que lleguen los días sin actividad para descansar. Es por esto que la Secretaría de Educación Pública (SEP), suspende clases por lo que es necesario tener en cuenta el calendario festivo, puentes y vacaciones.

Cabe destacar que por las vacaciones de invierno es que la SEP suspende los puentes en diciembre. Esto es para todas las escuelas de educación básica del país. En este periodo no hay actividades debido a que se celebrarán días festivos que son la Navidad y Año Nuevo.

Teniendo en cuenta esto es que no habrá puentes durante diciembre. Sin embargo, los alumnos, padres y docentes tienen que tener en cuenta el calendario oficial para saber cuándo comienza el periodo vacacional.

¿Qué dice el calendario de la SEP para diciembre?

El calendario de la SEP, marca que hay suspensión de clases en todas las escuelas de educación básica por las vacaciones de invierno a partir del lunes 22 de diciembre.

Así es que los miembros de la comunidad educativa podrán disfrutar de los días festivos que pertenecen a la temporada navideña. Cabe destacar que dicho periodo vacacional está diseñado para incluir y dar descanso durante las principales festividades que son las siguientes:

25 de diciembre: Navidad.

31 de diciembre: Víspera de Año Nuevo.

1 de enero: Año Nuevo.

6 de enero: Día de Reyes

X Este es el calendario de diciembre.

En este aspecto es importante destacar que el calendario de la SEP varía de acuerdo a los alumnos y maestros. Si bien para ambos el periodo vacacional comienza en noviembre, los estudiantes retoman las actividades el 12 de enero pero el personal escolar debe volver a la escuela el miércoles 7 para comenzar con el Taller Intensivo para Docentes.

De esta manera se podrá disfrutar estas fechas mientras se descansa y recargan energías para el resto del año.

