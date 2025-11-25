El inesperado video por el que tundieron a Eugenio Derbez tras la muerte de su ex, mamá de Aislinn

La mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, murió la tarde del lunes 24 de noviembre debido a un paro cardiaco , según confirmó la actriz y modelo. Sin embargo, los reflectores se centraron en Eugenio Derbez, expareja de la fallecida actriz de doblaje, debido a que no se había enterado de la noticia mientras asistía a la ceremonia de los premios Emmy.

Algunos seguidores del actor y comediante mexicano lo tundieron por haber hecho una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde se le ve contento en el evento mientras presume “al talento mexicano” junto a su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

Algunos consideraron esta actitud de inapropiada; otros, sin embargo, lo defendieron diciendo que, quizás, Derbez no se había enterado de la muerte de su expareja.

“Quiero pensar que no se ha enterado o se acaba de enterar”, “Muchísima fuerza en estos momentos”, “Oye, ¿cómo está Aislinn?” y “Por más que digan que el espectáculo tiene que continuar, se murió la mamá de su hija y ellos como si nada. Qué fuerte”, decían algunos de los comentarios en el post.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la muerte de su ex, Gabriela Michel?

Horas más tarde, Eugenio Derbez confirmó que no se había enterado de la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, hasta ese momento. Así lo dijo al reportero Carlos Banda en la ceremonia, a quien subrayó que “lo sentía mucho” y que se contactaría con su hija.

Cómo fue la relación entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel

Eugenio Derbez y Gabriela Michel tuvieron una relación fugaz que duró alrededor de 5 años. Ambos se conocieron en una academia de danza, en donde el actor de “CODA” impartía clases. Pero ¿por qué terminaron? Según Aislinn, su romance era conflictivo, discutían mucho y no eran compatibles, reveló en el pódcast “Se regalan dudas”.

(Instagram @aislinnderbez) Asilinn Derbez reveló de qué murió su mamá, Gabriela Michel.

Allí, resumió aquel romance de la siguiente manera: “Duraron 5 años juntos. Se embarazaron después de 3 años; yo tenía como un año cuando ya todo estaba muy mal”.