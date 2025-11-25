Olivia Yacé renunció al título de Miss en Costa de Marfil: ¿Fue por perder contra Fátima Bosch?

Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, renunció al título como representante de su país tras la ceremonia de Miss Universo 2025, en la que la mexicana Fátima Bosch se coronó . El inesperado anuncio llega en medio de la polémica por un supuesto fraude en el evento. Aunque la modelo explicó sus razones, muchos creen que renunció por haber perdido frente a la tabasqueña.

Yacé compartió un comunicado en el que explicó que “fue testigo directo” de su capacidad en un evento como ese y descubrió que “puede lograr grandes cosas a pesar de las adversidades”.

(Instagram @olivia.yace) Miss Costa de Marfil renunció a su título.

Sin embargo, esta “iluminación” iba en contra de los principios del certamen, por lo que decidió renunciar al título que tanto trabajo le costó. La modelo afirmó que quiere mantenerse lejos de cualquier evento relacionado con Miss Universo.

“Para alcanzar mi máximo potencial, debo mantenerme firmemente arraigada en mis valores, principios que allanan el camino hacia la excelencia; alejarme de este rol me permitirá dedicarme por completo a defender los valores que valoro”, dijo.

Los miles de usuarios que la siguen en redes sociales reaccionaron de inmediato al comunicado y comenzaron a lanzar sus propias conclusiones y teorías: “La soberbia en su máximo esplendor”, “Un poquito hipócrita el discurso para una concursante que no suelta la corona en su país”. Otros, sin embargo, la apoyaron y la calificaron como “valiente” por atreverse a dar este paso.

Raúl Rocha revela por qué Miss Costa de Marfil no ganó Miss Universo 2025

Raúl Rocha, director de la Organización Miss Universo, reveló en entrevista con Adela Micha la razón por la que Olivia Yacé no ganó la corona de Miss Universo 2025 y por qué Fátima Bosch mereció el título.

(Instagram @fatimaboschfdz) La modelo mexicana Fátima Bosch se coronó en Miss Universo 2025.

En sus palabras, explicó de forma contundente: “La caminada de la pasarela, el que luzca mejor, eso lo arreglas; lo que traes aquí adentro, en la cabeza, no cambia. (...) Costa de Marfil necesita… entren a Google, todos tienen celular, y busquen: ‘¿Cuántos países le piden visa a Costa de Marfil para entrar?’. 175. La chamba es por un año de Miss Universo”.

En ese sentido, según Rocha, Yacé había sido considerada hasta que notaron este obstáculo que complica el desempeño del puesto. Luego, bromeó: “Entonces, iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento”.