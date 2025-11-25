Mayela Laguna habría querido asesinar a Silvia Pinal, según un testigo cercano

Hay una gran consternación debido a que María Teresa Abud Quintana, ha salido a declarar que Mayela Laguna había tenido intenciones de desvivir a Silvia Pinal. Cabe destacar que Laguna es la ex pareja de Luis Enrique Guzmán Pinal.

¿Mayela Laguna quiso asesinar a Silvia Pinal?

María Teresa Abud, contó en un medio televisivo, que cuando Mayela Laguna vivía con Luis Enrique Guzmán, tenía ideas un poco aterradoras:

“El coraje que Mayela le tenía a Luis Enrique era porque él siempre le externó el amor tan grande que le profesaba a su mamá. Eso le molestaba a Mayela y me dijo que muchas veces llegó a pasar por su mente desvivir a doña Silvia Pinal con tal de hacer sufrir a Luis Enrique. Me lo dijo drogada y en su juicio. ¡Eso me dio escalofríos!”, dijo María Teresa.

Las declaraciones salen a la luz en el contexto del primer aniversario de la muerte de la Diva del Cine de Oro Mexicano, quien falleció el28 de noviembre de 2024 a causa de una fuerte neumonía que se complicó.

Silvia Pinal in "24 horas de placer"



dir. René Cardona Jr. - 1969 pic.twitter.com/MTicuteHgP — Mabellonghettl (@Mabellonghettl) November 12, 2025

¿Cuáles eran los conflictos de Mayela con Guzmán?

De acuerdo alas declaraciones que hizo María Teresa, a Mayela no le simpatizaba el cariño que Luis Enrique le tenía a su mamá.“Ella le dijo a Luis Enrique: ‘Tienes un amor enfermizo por tu mamá. Es exagerado, está mal’. Él le contestaba: ‘Tranquila, es mi mamá’.Mayela le comentó: ‘La señora debería morirse, afecta nuestra relación’. La reacción de Luis Enrique era ponerse fúrico, empezaban grandes discusiones y él le decía: ‘Yo llevo una relación sana y linda con mi mamá, no te metas con eso’”.

“Mayela es una mujer mala, calculadora, que estudia a sus víctimas, argumenta que no tiene dinero ni para su renta y así ha abusado de muchas personas, a las que extorsiona y si no le das dinero, te vuelves su enemiga, tal y como a mí me sucedió. Por querer hacer un bien, salí perjudicada, pero alguien tiene que ponerle un alto”.

